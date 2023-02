Alla Jovia Lardajola anche il console d’Olanda 

Tutti i gavoesi chiamati a raccolta e non solo. Tanti turisti e anche il Console onorario dei Paesi Bassi in Sardegna, Cristina Ricci, hanno preso parte ieri alla Jovia Lardajola di Gavoi, uno dei carnevali più folli di Barbagia. L’uscita dei Tumbarinos era prevista per le 15 da Piazza San Gavino, ma già da prima si sentiva il suono del carnevale gavoese, esploso poi in una grande festa durata fino a notte fonda.

Ordinanze dirigenziali e sindacali regolano divieti di transiti nelle strade e altre necessità legate al periodo del carnevale gavoese, che va al 16 al 21 febbraio. «È una manifestazione di richiamo, un carnevale anarchico e gioioso - spiega il sindaco Salvatore Lai - Una festa di comunità che riesce ad attirare presenze turistiche, anche perché i gavoesi che stanno fuori si fanno messaggeri dell’evento. È occasione di socialità e, per il primo anno dopo la pandemia, si fa senza alcuna restrizione. Siamo felici di avere con noi il console dei Paesi Bassi in Sardegna, Cristina Ricci».

Primo appuntamento del carnevale gavoese, la Sortilla de Tumbarinos sarà seguita da ulteriori eventi: domenica, ore 15, il carnevale dell’ACR; martedì, stessa ora, sfilata di carri allegorici e maschere; martedì, in Piazza Sant’Antonio, Zirande a Zizzarrone (ore 16.30) e Rogo Zizzarrone (ore 19).

