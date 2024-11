alla jasnagora il derby sardo 

Il derby sardo della sesta giornata di Serie B è della Jasnagora. Al PalaConi la squadra allenata da Cocco si impone 7-2 sull’Alghero. Ai giallorossi non basta il cambio in panchina per trovare i primi punti della stagione: il tecnico Michele Lombardo, che ha preso il posto di Rino Monti, esordisce con una sconfitta. Bilancio agrodolce per le altre: torna alla vittoria l’Elmas, pareggia la San Sebastiano Ussana, sconfitte Monastir e Quartu.

Derby

La Jasnagora ritrova il sorriso con il 7-2 sull’Alghero nel derby del girone A. Ruzzu apre le marcature per i cagliaritani, Ruggiu raddoppia poco dopo. Gli ospiti pareggiano con El Aafi e Moreira ma prima dell’intervallo è ancora la Jasna ad andare a segno con Alessio Lintas e Alan. Nella ripresa i padroni i casa dilagano con Piaz, Farina e Ferri conquistando la vittoria.

Elmas e Ussana

Nel girone E sono Serra e Cianchi a firmare il secondo successo in campionato dell’Elmas, capace di imporsi 2-1 sullo United Pomezia. In casa contro l’Aranova la San Sebastiano Ussana ha invece pareggiato 2-2 con i gol di Deivison e Piras.

Sconfitte

Trasferte amare per Quartu e Monastir. Nel girone E il Quartu perde 3-2 contro il Mirafin. I biancorossi rimontano il doppio svantaggio iniziale con Serginho e Sau ma subiscono la terza decisiva rete laziale a 3’ dalla fine. Nel girone A il Monastir perde 7-2 sul campo della Giovanile Centallo. In gol Bringas e Nurchi.

