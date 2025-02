alla jasnagora il derby di alghero 

La Jasnagora vince il derby di giornata in Serie B imponendosi per 6-2 ad Alghero. Torna al successo il Quartu con l’8-2 sul Mirafin. Pari esterno per l’Elmas, perdono il Monastir e la San Sebastiano Ussana.

Lo scontro

La Jasnagora consolida la quarta posizione nel girone A grazie al 6-2 sull’Alghero. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 i padroni di casa vanno avanti con Cosano. I cagliaritani rispondono con Ruggiu, poi Tommaso e Alessio Lintas ribaltano il punteggio. Alan, doppietta, e ancora Ruggiu chiudono la pratica. Il secondo gol di Cosano per l’Alghero serve solo a rendere meno amaro il passivo.

Vittoria

Nel girone E il Quartu vince in casa contro il Mirafin per 8-2 e si riprende il terzo posto. Sau e Serginho su tiro libero indirizzano il match già nel primo tempo. Nella ripresa i biancorossi dilagano con Previdelli e Cau. Dopo il gol laziale allungano nuovamente Serginho e Asquer. Il Mirafin accorcia sul 6-2 ma il Quartu con Cara, direttamente dalla propria porta, e sempre Serginho fissa il punteggio sull’8-2.

Le altre

Nello scontro salvezza l’Elmas pareggia 5-5 in trasferta con lo United Pomezia. I centri di Scano, Cogoni, Monetto, Arrais e Cianchi permettono ai gialloneri di agganciare in classifica la San Sebastiano Ussana, sconfitta 6-4 sul campo dell’Aranova nonostante le doppiette di Piras e Saddi. Perde anche il Monastir, 8-2 in casa con la Giovanile Centallo. A segno Nurchi e Marongiu.

