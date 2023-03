Alla jasnagora derby e primo posto in classifica 

Vittoria e aggancio in classifica. Il derby di Serie A2 femminile va alla Jasnagora che si è imposta 2-1 a Sestu contro la Mediterranea. La gara è rimasta sullo 0-0 per tutto il primo tempo. A inizio ripresa sblocca il match Saraniti. Le parate di Radu negano il pari alla Med, che colpisce anche un incrocio dei pali con Fanti. Nel finale raddoppia Privitera. Non basta il gol di Mendes a meno di un minuto dalla fine per trovare la rimonta. La Jasna vince il derby e aggancia la Mediterranea a quota 44 punti nella classifica del girone A.

Retrocesse

Sempre nel girone A, il Cus Cagliari perde 7-4 in trasferta dalla Polisportiva 1980. Una sconfitta che condanna alla retrocessione matematica le universitarie, così come il Santu Predu, che riposava.

Girone B

L'Athena Sassari vince lo scontro salvezza sul campo del San Giovanni e riesce ad agganciare la zona playout. Un successo fondamentale per le sassaresi, che si sono imposte 6-1 grazie alle doppiette di Uras e Dasara e alle reti di Meloni e Fadda.

L’Arzachena batte 2-0 la Brc 1996 con i centri di Pedace e Mangafas. Sul campo della capolista La10 Soccer non basta il poker di Mattana e il gol di Angioni allo Shardana, sconfitto 8-5.