Alla “Italo Stagno” i bimbi restano fuori 

Per i 180 alunni che hanno dovuto lasciare la scuola primaria di via Stoccolma per trasferirsi momentaneamente alla Italo Stagno i disagi non sono ancora terminati. L’ultimo episodio è di ieri mattina. Alle 7,30 nella scuola di via Is Mirrionis i cancelli erano ancora chiusi, eppure a quell’ora sarebbe dovuto iniziare il servizio di accoglienza per mamme e papà che non possono accompagnare i figli alle 8,15. L’ennesimo incidente di percorso che ha costretto operatori della coop, genitori – infuriati e in ritardo al lavoro - e alunni ad attendere per strada il suono della campanella.

Il verbale

Pare si sia trattato di un disguido burocratico legato proprio al passaggio di consegna delle chiavi tra le due scuole e il Comune. L’assessora alla pubblica amministrazione Marina Adamo e la dirigente comunale del servizio, Manuela Atzeni, ieri mattina si sono così recate alla Italo Stagno, per formalizzare «una volta per tutte» il passaggio di consegne delle chiavi alla preside. Due i passaggi che si sono resi necessari e per i quali sono stati stilati degli appositi verbali scritti su un foglio bianco con una biro blu. Il dirigente scolastico Massimo Sechi della “Italo Stagno” ha consegnato le chiavi della scuola nelle mani della dirigente Atzeni che a sua volta le ha affidate alla preside di via Stoccolma, Marcella Vacca.

«Con questo atto formale – ha commentato l’esponente della Giunta Truzzu ricordando che oggi alle 9 ci sarà un ulteriore sopralluogo – speriamo di aver messo fine alle incomprensioni, alle tensioni e alle preoccupazioni che ci sono state in questo ultimo periodo. Da oggi sarà un nuovo inizio in serenità. Ho anche voluto coinvolgere anche il direttore dell’ufficio scolastico regionale, Francesco Feliziani, affinché possa constatare personalmente che la scuola dove gli alunni e le alunne delle dieci classi del tempo prolungato della primaria di via Stoccolma hanno iniziato il loro anno scolastico, è idonea, pulita e conforme agli usi previsti dall’attività didattica».

La protesta

Una scelta, quella di coinvolgere Feliziani, arrivata in seguito alle proteste da parte delle quarantasette insegnanti della scuola di via Stoccolma, costrette a fare la spola con la Italo Stagno, per le condizioni in cui a detta loro versa lo stabile di via Is Mirrionis.

«Le aule sono prive anche dei più basilari arredi e sussidi didattici, nonché di spazi adeguati per svolgere l’attività motoria, l’intero edificio versa in uno stato di degrado», scrivono nella lettera indirizzata alla preside, alla stampa e ai sindacati, chiedendo anche «una pulizia profonda con igienizzazione e sanificazione dell’intera struttura, unitamente all’eliminazione di tutti i residui del cantiere e delle scritte scurrili e oscene sui muri perimetrali», oltre agli strumenti di lavoro necessari alla didattica e al rispetto dell’orario d’ingresso e d’uscita da parte dello scuolabus per il regolare svolgimento delle lezioni, «nonché la presenza di assistenti che dirigano e vigilino i bambini nella salita, discesa e trasporto nel pullmino giallo».

La richiesta

Sulla questione trasporti è intervenuta anche la consigliera comunale di Orizzonte comune Marzia Cilloccu, che da lunedì sta monitorando in loco il servizio. In una lettera al sindaco Paolo Truzzu, alle assessore Adamo e Deidda e al presidente del Consiglio, Edoardo Tocco, scrive: «Per scongiurare la possibilità non molto celata di perdere per troppe giornate la prima ora di lezione, propongo di attivare un servizio appositamente strutturato per questa emergenza con l’utilizzo di pullman più capienti e non di gravare su un servizio scuolabus che ha già programmato la sua offerta in relazione alla domanda ricevuta per tempo nei mesi scorsi», evidenziando poi la necessità che la polizia locale presenzi all’uscita e all’ingresso per monitorare il traffico.

