Alla guida uccise 15enne in bicicletta: a processo  

Milano. Voleva patteggiare 4 anni per omicidio stradale, ma il gup ha ritenuto che quella pena fosse «eccessivamente esigua rispetto alla gravità dei fatti e alla personalità del colpevole». Così ora dovrà affrontare un processo Bogdan Pasca, in carcere dallo scorso luglio per aver travolto, ubriaco e senza patente valida, a bordo di un furgone, una bici con due quindicenni, uno dei quali, Valentino Colia, morì, a Garbagnate Milanese.

«Quello di oggi è stato un primo passo verso la giustizia», ha detto in lacrime Emilia, madre della vittima, dopo la decisione del giudice Luca Milani. Al Palazzo di giustizia milanese c’erano anche il padre di Valentino e amici e compagni della vittima, che indossavano magliette con immagini del suo volto.

Il legale della famiglia, Carlo Fontana, anche ieri in aula, assieme ad Andrea Lobascio, che assiste i familiari dell'amica che rimase gravemente ferita ed è riuscita a tornare a scuola solo per poche ore al giorno, si è opposto all'istanza di patteggiamento per il 33enne cittadino romeno, che aveva avuto l’ok del pm Mauro Clerici. Pasca andava a circa 80 km/h, in una strada con limite di 50, quando investì i due ragazzi che stavano attraversando in bici sulle strisce.

RIPRODUZIONE RISERVATA