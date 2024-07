Alla guida di un’auto rubata: denunciato 

Quando la nota del furto di una Fiat Panda, da una comunità per cittadini stranieri a Villasor, è stata diffusa dalla centrale operativa della compagnia di Sanluri, i militari del nucleo radiomobile cagliaritano hanno impiegato poco per notarla in via Tevere, a Sant’Avendrace. La vettura era ferma e a bordo c’era un giovane che vedendo i militari ha tentato la fuga ma è stato bloccato. Il 29enne di Uta è stato così denunciato per ricettazione.

Non solo: i carabinieri svolgendo alcuni accertamenti hanno scoperto che era destinatario della misura dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, emessa dal Tribunale l'11 giugno scorso, e che gli è stata così notificata.

L’intervento dei carabinieri è iniziato durante un servizio di controllo a Sant’Avendrace, anche in considerazione di quanto accaduto la notte prima con un furto in un ristorante e su due auto parcheggiate. I militari hanno individuato una Fiat Panda, parcheggiata tra via Tevere e via Santa Gilla. Poco prima era arrivata la comunicazione del furto, da Villasor, proprio di un’auto come quella. La verifica con la centrale operativa ha portato alla conferma. Così dopo aver bloccato – e denunciato – il 29enne, la vettura è stata restituita al proprietario.

RIPRODUZIONE RISERVATA