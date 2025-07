Alla guida di una Bmw: 17enne senza patente fugge per 20 chilometri  

Una Bmw RS3 utilizzata per compiere delle evoluzioni a San Michele non poteva passare inosservata: così ieri mattina le pattuglie della Polizia Locale hanno raggiunto il quartiere senza probabilmente aspettarsi che da quel momento sarebbe iniziato un lunghissimo inseguimento finito dopo 20 c chilometri circa a Decimomannu. Alla fine il conducente è stato identificato: si tratta di un diciassettenne cagliaritano. Ovviamente senza patente per guidare l’auto, che era stata presa a noleggio da un’altra persona. Con lui, a bordo, altri quattro giovani. I poliziotti della Municipale hanno denunciato il minorenne per resistenza, oltre alla guida senza patente e alle sanzioni previste dal codice della strada. Gli altri ragazzi sono stati solo identificati.

L’intervento delle pattuglie della Polizia Locale, da ieri sotto il coordinamento del nuovo comandante Pierpaolo Marullo, è iniziato dalla segnalazione delle manovre pericolose di un’auto a San Michele. Quando gli agenti della Municipale hanno raggiunto il quartiere, la Bmw RS3 color grigio si è allontanata verso viale Monastir. È iniziato così un lungo inseguimento: i poliziotti, evitando manovre che potessero creare pericolo alle altre vetture, sono riusciti a non perdere il contatto con la vettura che da Cagliari ha raggiunto Decimomannu, passando sulla statale 130 e superando Elmas e Assemini. Non sono mancati i momenti di paura per chi transitava sulla strada. Alla fine gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a bloccare la vettura, identificando il conducente (poi denunciato) e gli altri giovani a bordo. (m. v.)

