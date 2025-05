Alla guida dell’ambulanza ma non ha la patente 

Conduceva l’ambulanza senza patente perché non l’ha mai conseguita. Non è una barzelletta ma la pura verità, scoperta da una pattuglia della polizia stradale di Sassari nei giorni scorsi. E la rivelazione non poteva che avvenire nel luogo dove i mezzi di soccorso sostano al termine degli interventi: l’ospedale. Proprio il Santissima Annunziata è stato il teatro della verifica degli agenti. I poliziotti devono avere avuto un deja-vu quando hanno intravisto l’uomo dietro il volante del mezzo, o forse erano in allerta da prima e sapevano dove cercare. In ogni caso quel volto, quella persona, non erano sconosciuti agli schedari delle forze dell’ordine. Perché lo stesso uomo era stato fermato all’inizio dell’anno e per l’identico motivo: guida senza patente, anche se in quel caso si trattava di un’automobile, una violazione appena meno grave del condurre un’ambulanza in assenza del documento. Ma la responsabilità dell’autista illegittimo si estendeva oltre quanto scoperto, perché è risultato che la persona occupa una posizione di primo piano nell’associazione proprietaria dell’autoveicolo. Alla luce di tutti questi fatti gli agenti hanno contestato all’uomo la violazione: per lui, una multa di 5mila euro. L’ambulanza adesso, tra l’altro immatricolata di recente, è stata messa sotto sequestro amministrativo.

