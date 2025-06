Alla grande Fiera delle ciliegie Quattro giorni di festa a Lanusei  

Nel cuore del centro storico, tra i vicoli in pietra, i forni e le antiche cantine, Lanusei festeggia i 40 anni della Fiera delle ciliegie, da giovedì a domenica. Quattro giornate ricche di eventi, musica, prelibatezze enogastronomiche, tradizioni e cultura organizzate per rendere omaggio a una delle eccellenze del territorio: la ciliegia.

Il programma

La cultura e l’identità sono alcuni degli ingredienti principali della kermesse che unisce il centro storico al suo polmone verde, il bosco di Seleni, che racchiude al suo interno tracce di un passato lontano e bellezze naturalistiche. Per tutta la durata della Fiera, sarà possibile visitare il Nur Archeo Park, il parco a tema storico archeologico sulla civiltà nuragica in Sardegna, il parco archeologico e quello naturalistico. La transumanza, gli antichi mestieri e tradizioni agropastorali sono i temi di esposizioni, laboratori, dimostrazioni e mostre: da non perdere, nella cornice di via Gialeto, l’Associazione Cavalieri Lanusei farà una dimostrazione della ferratura dei cavalli e il battesimo della sella. Tornano i Tamurita in concerto il venerdì, a cui seguirà l’esibizione dell’associazione Ogliastra artisti.

I dodici menu

Il clou della festa è previsto per sabato, con l’apertura dei forni e delle antiche cantine, e domenica. Un’occasione per potersi immergere nella tradizione culinaria, e non solo, del territorio: un percorso di sapori che si snoda tra dodici punti di ristoro con dodici menu diversi. C’è chi da spazio al formaggio in tutte le sue forme, ai salumi, alla carne - dal maialetto arrosto dell’associazione Ippica Lanuseina, alla pecora in cappotto, alla capra e al maiale in umido, fino al parasangue, la trippa e il cinghiale - chi agli immancabili culurgiones e malloreddus, all’anguli e cibudda, chi ai classici dolci come le sebadas e gli orrubiolusu, e quelli con le ciliegie. Previsti anche menu vegetariani, senza lattosio e gluten free.

Gli ospiti

Tra un menu e l’altro, non mancherà la musica con tre concerti itineranti dei gruppi Abacada, Nuoro swing band e i Tenores d’Ogliastra e i balli sardi in piazza con l’organetto di Maria Antonietta Bosu e la voce di Davide Puligheddu. La tradizionale sfilata della domenica mattina vedrà esibirsi gruppi folk provenienti da tutta la Sardegna: i padroni di casa di Lanusei faranno da apripista a ospiterà Sa Bitta di Bitti, gli Scalzi di Cabras, il gruppo folk di Lula, Nugoresas, il gruppo folk Giuanne Piu di Siniscola, il San Nicola di Ottana, Fonni e il suo Brathallos, le Launeddas del Sinis, il San Gabriele di Villagrande, l’associazione di Osilo A Manu tenta, Mamoiada con il suo gruppo santu Cosumu e Santu Daminanu e il gruppo folk di Atzara. La sera, invece, spazio alle maschere, non solo sarde. Dal Friuli, arriverà il gruppo Valli del Natisone, da Sinnai Is Cerbus, da Fonni le Mascheras Limpias e da Sorgono S’Urtzu Pretistu e Is Arestes.

Partner della manifestazione, l’Associazione nazionale Città delle ciliegie che darà spazio alla parte convegnistica della fiera.

RIPRODUZIONE RISERVATA