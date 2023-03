Alla Galleria prosegue  la mostra  su Lia Drei  

Prosegue sino al 10 aprile alla Galleria comunale d’Arte, la mostra “Lia Drei. Forme e geometrie di luce”. La retrospettiva ripercorre il percorso creativo di Lia Drei attraverso 24 dipinti riconducibili alla sua produzione degli anni Sessanta e Settanta, esposti nella sala progettata da Ubaldo Badas al primo piano del Museo. L'artista romana è stata una delle più importanti esponenti delle Neoavanguardie degli anni Sessanta e Settanta in Italia e all'estero.

L’esposizione, organizzata dall’assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari e dai Musei Civici, è curata da Teodolinda Coltellaro.

La mostra non vuole solo celebrare il centenario della nascita dell’artista, ma ricordare anche che il percorso di Lia Drei fece tappa anche a Cagliari, dove, negli anni Sessanta la pittrice, insieme a Guerrieri e a diversi storici dell’arte come Corrado Maltese, compì alcune ricerche sulla percezione-forma-colore per l’università del capoluogo. E due sue opere hanno già trovato dimora in città, grazie alla Collezione Ugo Ugo, raccolta di arte contemporanea particolarmente attenta alla ricerca astratta-geometrica, assemblata a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta dall’artista, direttore della Galleria Comunale per quasi vent’anni.

