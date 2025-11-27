VaiOnline
Conference League.
28 novembre 2025 alle 00:20

Alla Fiorentina non ne va bene una 

Fiorentina 0

Aek 1

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri (33' st Viti); Fortini (33' st Fazzini), Mandragora, Nicolussi Caviglia (33' st Fagioli), Ndour (18' st Kean), Parisi (18' st Kouadio); Gudmundsson, Dzeko. In panchina Martinelli, Lezzerini, Marì, Kospo, Richardson, Sohm, Piccoli. All.Vanoli.

Aek Atene (3-4-2-1): Strakosha; Moukoudi, Relvas, Pilios; Rota, Pineda, Marin, Pereyra (21' st Mantalos); Koita (21' st Zini, 45' Penrice) Gacinovic (35' st Grujic); Jovic. In panchina Brignoli, Angelopoulos, Vida, Kosidis, Chrysopoulos. All. Nikolic.

Arbitro: Jones (Inghilterra).

Reti: pt 35' Gacinovic.

Note: angoli 7-3 per la Fiorentina, ammoniti Gudmundsson, Pongracic, Mandragora.

Finisce male l’esordio in Europa di Paolo Vanoli in panchina. La Fiorentina, ultima in classifica in A, nella quarta gara del girone di Conference perde al “Franchi” con l’AEK, seconda sconfitta consecutiva dopo Magonza. Per i greci in gol Gavinovic, per la Fiorentina una traversa centrata da Dzeko e ben tre reti annullate per fuorigioco. Per i viola un passo indietro nel gioco e nell’approccio rispetto alle ultime due uscite con Genoa e Juve.

