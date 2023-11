Alla Fiorentina in Serbia basta un rigore di Nzola  

Čukarički 0

Fiorentina 1

Čukarički (3-5-2) : Filipovic; Kovaceciv, Vranjes (23’ st Jovanovic), Tosic; Ndiaye, Kovac, Sissoko, Stankovic, Nikcevic; Ivanovic (24’ st Cvetkovic), Adetunji. Allenatore Matic.

Fiorentina (4-2-3-1) : Christensen; Pierozzi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi (10’ st Parisi); Maxime Lopez, Duncan (10’ st Mandragora, 39' st Arthur); Ikoné (10’ st Brekalo), Bonaventura, Sottil; Nzola (27’ st Kouamé). Allenatore Italiano.

Arbitro : Schroder (Ger).

Rete : pt 8’ Nzola (rig.).

Note : ammoniti Ndiaye, Adetunji, Biraghi, Nikcevic, Singh, Parisi.

Belgrado. La Fiorentina batte il Čukarički 1-0 grazie al rigore di Nzola nel primo tempo e conquista il primo posto del Gruppo F di Conference League. In Serbia i viola giocano una gara concreta. Poco turnover per Italiano. La Fiorentina prende il comando della partita con un gran possesso palla e al 5’ passa in vantaggio grazie al rigore conquistato e realizzato da Nzola, atterrato in area dal portiere Filipovic. Al 20’ l’arbitro tedesco Schröder sospende l’incontro per 1’ per alcuni insulti razzisti all’attaccante Ibrahima Ndiaye. È stato lo stesso attaccante del Čukarički a richiamare l’attenzione del direttore di gara dopo quanto sentito dagli spalti. Sarebbe stato individuato e arrestato un tifoso di casa. Dopo alcune occasioni per gli ospiti, i serbi diventano pericolosi in più occasioni. Nei minuti finali gioco spezzettato dai tanti falli. Per la Fiorentina seconda vittoria consecutiva nel girone.

