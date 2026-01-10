Alla fine Mazzitelli si è preso il Cagliari 

Non tutti i mali vengono per nuocere, nel calcio più che mai. Cosi, dopo aver trascorso la maggior parte del girone d’andata in panchina, Luca Mazzitelli si è finalmente preso il Cagliari e la scena. Con pazienza e lucidità. Con rabbia e con stile. Rilanciato indubbiamente dall’infortunio di Folorunsho contro il Pisa, poi ancora dal forfait di Deiola. Il paradosso del centrocampista romano voluto fortemente dal direttore sportivo Angelozzi che già lo aveva avuto a Frosinone. L’assist per Prati contro il Torino ha lasciato il segno nella sua prima partita da titolare in rossoblù, così come il lancio chirurgico che ha permesso a Trepy di pareggiare all’88’ tre giorni fa a Cremona. Molto più di un rincalzo, insomma. L’allenatore Pisacane - che pubblicamente ne ha tessuto sempre le lodi, va detto - lo ha scoperto cammin facendo quanto potesse essere utile alla causa e ora se lo tiene stretto.

Genova amara

Sembrava destinato a lasciare l’Isola già a gennaio, è diventato prezioso come l’acqua. Sta pian piano scalando le gerarchie nel cuore del campo. E dopo essere uscito dal mercato (salvo colpi di scena), vuole caricarsi il reparto sulle spalle e punta quel Grifone che lo aveva sedotto e abbandonato quasi subito all’inizio della carriera, nella stagione 2018-2019. Una stagione travagliata per il Genoa, reduce dall’ennesima rivoluzione estiva (partirono contemporaneamente il portiere Perin, Izzo e Laxalt) e condizionata dai due cambi in panchina, il primo tra Ballardini e Juric, il secondo tra il tecnico croato e Prandelli. La squadra ligure (nella quale militava Lapadula, tra gli altri) chiuse al 17° posto conquistando la salvezza in extremis e per il 22enne Mazzitelli non ci fu granché spazio, giusto dieci partite, per lo più scampoli. Così, a fine stagione tornò mestamente al Sassuolo che, però, lo girò dopo una sola presenza alla Virtus Entella, in Serie B, dove ha dovuto ricostruirsi una credibilità e ricominciare la scalata.

La svolta nell’Isola

Il Genoa resta ancora oggi il più grande rimpianto di gioventù per Mazzitelli che ha rischiato di perdersi nell’anonimato anche con la maglia rossoblù del Cagliari, nella prima parte di questo campionato. Per mesi è rimasto fermo alla stazione aspettando una chance che sembrava non arrivare più. E dopo essere salito in corsa sul treno, non vuole più scendere. «Ho cercato di lavorare e farmi trovare pronto, senza cercare alibi. Ora la condizione cresce, sono contento di queste partite: sto mettendo minuti nelle gambe, mi sto avvicinando allo stato di forma migliore, spero di dare una mano alla squadra», ha detto subito dopo il mach con la Cremonese. Giovedì il suo ingresso nella ripresa è stato decisivo, domani potrebbe partire dal primo minuto. «Contro il Genoa non sarà facile: speriamo di fare una grande partita e portare a casa un grande risultato». Per lui non è una partita come le altre.

