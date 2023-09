Alla fine il Milan vira su Jovic, l’Inter punta sull’ex Ajax Klaassen 

Niente colpi di scena sul gong, con la porta dietro cui vengono depositati i contratti che si è chiusa alle 20 in punta senza lancio di documenti o qualcosa di simile, ma l'ultima giornata della sessione estiva di calciomercato regala sempre colpi e sorprese.

Mentre la Juventus ha salutato ufficialmente Bonucci (Union Berlino) e Pjaka (Rijeka), Inter e Milan si sono regalati gli ultimi colpi in entrata. I nerazzurri hanno chiuso la sessione con Klaassen, arrivato dall'Ajax per completare il centrocampo, mentre i rossoneri dopo una giornata complessa hanno concluso l'operazione con la Fiorentina per Jovic, il vice-Giroud che Pioli aveva chiesto (mentre Origi è partito in direzione Nottingham Forest e Colombo è finito in prestito al Monza). I viola sono stati tra i club più attivi nelle ultime 24 ore e non solo per l'addio dell'attaccante serbo, visto che hanno completato la cessione di Amrabat al Manchester United, scegliendo Lopez dal Sassuolo per sostituire il marocchino in mezzo al campo. I neroverdi si sono consolati con l'arrivo dell'ex Milan Castillejo dal Valencia, mentre per quanto riguarda sempre gli attaccanti per la Lazio è sfumata l'ipotesi Greenwood, con i biancocelesti che hanno ceduto Marcos Antonio al Paok e hanno acquistato il portiere Mandas dall'Ofi Creta. Restando in Emilia, il Bologna ha completato lo scambio con il Nottingham Forest, con l'ex Atalanta Freuler arrivato in rossoblu e Dominguez partito verso l'Inghilterra. Il Torino invece ha ufficializzato l'arrivo di Zapata dall'Atalanta, dopo aver chiuso l'affare Soppy nei giorni scorsi sempre con i bergamaschi. I nerazzurri poi hanno lasciato anche partire Colley allo Young Boys Okoli verso Frosinone. E proprio i ciociari sono stati tra i più scatenati, chiudendo le operazioni Ibrahimovic dal Bayern Monaco, Bourabia dallo Spezia (che lo ha sostituito con Bastoni dall'Empoli) e Reinier dal Real Madrid.

