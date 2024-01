Alla fine FdI ha convinto Silvia Melis 

Il Pd trova i candidati (Salvatore Corrias e Marzia Mameli) ma resta diviso. Per la giudice, Giulia Aresu, la decisione della commissione regionale di garanzia, che ha benedetto l’elezione di Ivan Puddu a segretario di partito, non ha la capacità di incidere sul procedimento giudiziario. Ovvero, non può in alcun modo inficiare nel merito. Ieri pomeriggio, il magistrato ha confermato la sospensione degli atti congressuali e, accogliendo l’istanza della difesa Dem (avvocato Stefano Monni), rinviato all’udienza del 23 maggio. Matteo Stochino, che contendeva a Puddu il ruolo apicale, ha reclamato il provvedimento alla commissione nazionale di garanzia. Intanto anche Fratelli d’Italia ha sciolto le riserve: i candidati per le Regionali sono Giorgio Todde e Silvia Melis.

Dado tratto

Ex assessore leghista Todde, consulente del lavoro la Melis. È il binomio su cui ha virato FdI. La donna, vittima di un sequestro, avrebbe superato sul filo di lana la concorrenza di Simona Demurtas, vicesindaco di Jerzu. Tuttavia non è detto che la scelta della coppia Todde-Melis sia esente da scorie all’interno del gruppo stesso di FdI. Manca l’ufficialità, arrivata invece nel Pd. Via libera alla candidatura bis del consigliere uscente Corrias, con la Mameli, originaria di Bari Sardo e responsabile del Plus Ogliastra, in quota rosa.

Trattative frenetiche

Per Piero Cannas il vento soffia verso lo scudocrociato. L’ex sindaco di Villagrande potrebbe correre con l’Udc, che avrebbe sul tavolo una quaterna di nomi per la quota rosa. Forse già oggi il partito, alle prime regionali senza la sua storica guida Giorgio Oppi, potrebbe ufficializzare il binomio in campo. I Riformatori hanno l’asse in cassaforte da tempo, con il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli, e la numero due della Giunta comunale di Lanusei, Maria Tegas. Ancora dubbi in Forza Italia (l’ipotesi credibile è Elisabetta Piroddi, l’uomo è mister x). Lo stesso vale per il Psd’Az, che starebbe valutando anche il nome di Carla Lai, assessore ai Servizi sociali di Ilbono. Il Movimento 5 Stelle ufficializzerà domani sera i nomi di Gianluca Congiu, vicesindaco di Girasole, e Marina Buttau, legale di Villanova Strisaili. In corsa, a sostegno di Alessandra Todde, anche Mimmo Lai, ex assessore comunale di Tortolì ed ex assessore provinciale al Lavoro, con il Psi e Massimo Cannas, che di Tortolì è stato sindaco per otto anni, con Orizzonte Comune.