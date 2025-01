Alla fine fa festa il Lanusei 

Lanusei 2

Idolo 1

Lanusei (4-2-3-1) : Morillas, G. Arras, Troyes, Cirone, Kouadio; Fe. Usai, Trindade; Serra, Deiana (25’ st M. Usai), Marchetta (18’ st Lo. Loddo); Martins. In panchina D’Abrosca, Caliendo, Pedro Caeiro, Lu. Loddo, Mameli, Spina, Fr. Usai. Allenatore Piras.

Idolo (4-2-3-1) : Demurtas, V. Stochino, Ferreli, Prieto, Murru; Piras (20’ pt Mancosu), Jammeh; P. Usai, Taccori (1’ st R. Biscu), Barrionuevo (1’ st G. Stochino); Bottegal (25’ st T. Biscu). In panchina Salis, Arra, Pablo, Manca. Allenatore Podda.

Arbitro : Ruela di Olbia.

Reti : pt 37’ (r) Fe. Usai; st 12’ (r) Fe. Usai, 33’ R. Biscu.

Note : ammoniti Deiana, Podda, Prieto, V. Stochino, Bottegal; spettatori 300.

Lanusei. In casa come in trasferta. Contro l’Idolo il Lanusei ritrova la vittoria, che al Lixius mancava dall’8 dicembre, dando continuità allo straripante 5-1 di Terralba.

Tre punti sotto le stelle per tenere a -4 il Tortolì che, avendo giocato con qualche ora d’anticipo, confidava nel blitz della squadra di Arzana. L’undici di Alberto Piras (ex di turno) vince 2-1 segnando due rigori, con il secondo abbastanza contestato dall’Idolo. Alla capolista servono 37 minuti per sbloccare il risultato. Fallo di mano in area Idolo: penalty. Dell’esecuzione s’incarica Federico Usai, che si conferma specialista infallibile.

Ripresa

All’intervallo il tecnico ospite Simone Podda è costretto a rinunciare a Barrionuevo per un guaio fisico e getta nella mischia Gabriele Stochino, oltre a Raffaele Biscu che prende il posto di Taccori. Già al 20’ l’Idolo ha perso Piras per infortunio, sostituito da Mancosu. Il raddoppio del Lanusei arriva al 12’, ancora su rigore (fallo di Prieto su Serra) - con conseguenti proteste ospiti - e sempre con Federico Usai. Bottegal (18’), protagonista di un continuo duello con il suo marcatore e connazionale Troyes, prova ad accorciare ma Morillas gli nega il gol, mentre poco dopo Martins si divora il 3-0. Sul 2-0 l’Idolo recrimina per un fallo di mano in area di Troyes ma l’arbitro lascia proseguire. Al 33’ Raffaele Biscu, con diagonale dal vertice alto dell’area piccola, segna il gol della speranza per l’Idolo ma alla fine a esultare è il Lanusei.

