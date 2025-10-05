Alla fine è un buon punto 

Udinese 1

Cagliari 1

Udinese (3-5-2) : Sava; Goglichidze, Kabasele (22' st Bertola), Solet; Zanoli (41' st Ehizibue), Piotrowski (41' st Zarraga), Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo (32' st Bayo), Davis. In panchina Venuti, Padelli, Lovrić, Gueye, Palma, Buksa, Ekkelenkamp, Zemura, Miller, Rui Modesto. Allenatore Runjaić.

Cagliari (3-5-2) : Caprile; Zé Pedro, Mina (20' pt Adopo), Obert (37' st Cavuoti); Palestra, Deiola, Prati, Folorunsho, Felici (1' st Di Pardo); S. Esposito (38' st Pavoletti), Borrelli (27' st Luvumbo). In panchina Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Luperto, Kılıçsoy. Allenatore Pisacane.

Arbitro : Arena di Torre del Greco.

Reti : nel primo tempo 25' Borrelli, nella ripresa 13' Kabasele.

Note : ammoniti Felici, Obert, Zaniolo. Angoli 7-2. Recupero 2' pt-5' st.

Cuore e orgoglio rossoblù. E una buona dose di fortuna. Il Cagliari mostra i denti al destino, in un modo o nell’altro riesce a imbrigliare l’Udinese e torna così nell’Isola con un punto d’oro per la classifica e, soprattutto, per il morale. Una prova di caparbietà e carattere - al netto degli errori individuali, alcuni al limite dell’imbarazzo - considerati anche i tanti assenti, non solo Belotti, più il forfait di Mina dopo soli 19 minuti, a ridosso di una sosta quanto mai provvidenziale. Buono l’impatto, buono l’atteggiamento ieri al “Bluenergy Stadium”. Buona anche la strategia scelta per l’occasione da Pisacane, pratica ma non passiva. E mirata. Arriva così il primo gol in Serie A di Borrelli, già al 25’. Arrivano, però, anche il pareggio di Kabasele in avvio di ripresa, due legni e altrettante occasioni divorate a porta vuota dai friulani proprio nel finale. Tra i protagonisti ancora lui, il portiere Caprile, decisivo in almeno tre occasioni.

Scelte soprendenti

Al via il Cagliari che non ti aspetti con due esclusioni eccellenti, Luperto e Adopo. Riparte dalla panchina Luvumbo, titolare a sorpresa Felici. Gli undici scelti da Pisacane sono pertanto Caprile in porta, il terzetto Zé Pedro-Mina-Obert in difesa, Deiola e Folorunsho ai fianchi del regista Prati, Palestra e Felici sulle corsie laterali, Esposito al fianco di Borrelli in attacco. Stesso modulo di riferimento, il 3-5-2, per l’Udinese che rompe a sua volta il ghiaccio con Sava, Goglichidze, Kabasele, Solet, Zanoli, Piotrowski, Karlström, Atta, Kamara, Zaniolo e Davis.

Dalla paura al gol

Rischiano subito grosso i rossoblù per una palla persa da Palestra in area: Zaniolo centra in pieno il primo palo. Una manciata di minuti dopo, Mina è costretto ad alzare bandiera bianca. Dentro Adopo, ma il posto del colombiano nel cuore della difesa viene preso da Deiola che scala. Il Cagliari non sembra accusare il colpo, anzi. Un tiro di Borrelli viene respinto in bagher dal portiere bianconero Sava. E al 25’, lo stesso Borrelli sblocca il risultato. La conclusione da fuori di Prati viene respinta, la palla rimbalza su Adopo e si trasforma in un assist per l’ex Brescia che col destro firma il vantaggio e dedica la rete a Belotti. Si scuote l’Udinese. Caprile si allunga e ci arriva sulla deviazione di Deiola dopo la conclusione di Atta. Respinge poi un fendente a botta sicura di Piotrowski. Ancora Atta sfiora il palo con un destro a giro, quindi colpisce la traversa con un colpo di testa sul cross di Davis. Nel mezzo, un insidioso contropiede di Folorunsho non valorizzato, però, da Esposito.

Solo Udinese

Riparte forte e meglio l’Udinese che trova il pari al 13’ complice anche una “bambola” difensiva rossoblù: sul cross di Solet non ci arriva nessuno tra Zé Pedro, Adopo e Deiola e a Kabasele quasi non sembra vero di poterla allungare in porta. Cagliari in difficoltà. Già era entrato Di Pardo, in campo anche Luvumbo che sfiora il palo con un diagonale rasoterra. Poi una sfilza di errori pazzeschi, da parte del Cagliari che difende e dell’Udinese che attacca. Lo scivolone di Deiola sul retropassaggio di Zé Pedro consente a Davis di mettere la palla al centro dalla linea di fondo, ma Zaniolo, a tu per tu con Caprile, spara alle stelle. Il pasticcio lo combina poi Zé Pedro, Caprile smanaccia sul tiro di Davis, Deiola involontariamente serve Bayo che, sotto porta, calcia alto. Nel finale c’è spazio anche per il capitano Pavoletti, all’esordio stagionale, e per Cavuoti. L’Udinese preme, il Cagliari tiene e si porta a casa un buon pari.

