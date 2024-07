Alla Fiera un’arena per gli eventi 

Fatto il palco, bisogna trovare gli artisti. Il Comune corre contro il tempo e dà il via libera per la realizzazione di un’Arena eventi che rimarrà allestita alla Fiera fino a ottobre. La decisione è dei giorni scorsi, ma la pubblicazione della determinazione del dirigente Marco Zedda risale alle scorse ore: il servizio Spettacoli ha impegnato poco meno di 57mila euro per «realizzazione e gestione dell’allestimento di un'area di spettacolo all'aperto per il periodo luglio – ottobre 2024 presso il quartiere fieristico di Cagliari denominata Arena 2024 - Cagliari Summer Forum».

Scelta obbligata

Sorgerà quindi sull’asfalto tra via Pessagno e piazza marco Polo lo spazio attrezzato all'aperto che dovrebbe ospitare artisti e pubblico durante la stagione estiva del capoluogo. Abbandonata da anni l'opzione del piazzale cementato sul lungomare di Sant’Elia, con l’anfiteatro ancora sbarrato e con il parco della Musica occupato dalle strutture del mercato provvisorio ancora da attivare, non restava che puntare sulla classica Fiera per cercare di mantenere la promessa fatta dal sindaco Massimo Zedda all’esordio del suo terzo mandato: «Manca un cartellone degli eventi estivi di carattere culturale e spettacoli», aveva detto il primo cittadino, annunciando un intervento immediato per colmare «una lacuna che balzerebbe all'occhio non solo dei turisti, ma anche degli stessi cagliaritani».

L’incarico

Dopo un fitto scambio epistolare, con richieste di disponibilità e di un preventivo, l’incarico per l'allestimento è stato affidato all’azienda speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese, che fa capo alla Camera di Commercio: è l’ente che gestisce gli spazi della Fiera. Le risorse disponibili, si legge nella determinazione, «non consentono l'allestimento completo ex novo di un'arena spettacoli, compreso il noleggio di tutte le attrezzature necessarie». Inoltre si è riscontrato che «è possibile utilizzare allo scopo parte delle attrezzature già presenti e montate in loco, ritenute utili e adatte allo scopo, circostanza che permette di risparmiare sui costi di manodopera, montaggio e trasporto».

I costi

Il Comune quindi con 57mila euro dovrebbe riuscire ad avere palco e attrezzature. Prevista anche una tariffa per le agenzie di spettacolo e per gli artisti che vorranno esibirsi: il “noleggio” costerà 4.000 euro al giorno. Ulteriori servizi aggiuntivi dovranno essere pagati a parte. ( )

