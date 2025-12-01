VaiOnline
Viale Diaz.
02 dicembre 2025 alle 00:40

Alla Fiera tornano gli stand del vintage 

Torna alla Fiera il mercatino del vintage. Un viaggio nel passato che quest'anno, dal 6 all'8 dicembre, consentirà di ammirare, per la prima volta in Sardegna, la vera DeLorean della trilogia di Ritorno al Futuro. Una leggenda del cinema: era l'auto usata dai protagonisti, Marty McFly ed Emmet Brown (Doc) per andare avanti e indietro nel tempo.

Per questa edizione invernale proprio il mondo del cinema vintage sarà il grande protagonista con locandine d'epoca e oggetti di scena, dai costumi alle colonne sonore su vinile: un'esperienza tra moda, arte, collezionismo e spettacolo ispirata alla settima arte. Anche con una mostra fotografica e oggettistica legata al mondo del cinema d'altri tempi. Poi c'è il classico repertorio del Mercatino del vintage. Circa cento gli espositori con pezzi d'altri tempi, collezionismo, abbigliamento, accessori, dischi, giocattoli, orologi, fumetti e oggetti rari.

E ancora, spazio a Design e remake: con il "fatto a mano" e riuso creativo in chiave vintage. Quindi area talk e workshop: incontri, laboratori creativi e lezioni gratuite. E ancora: esposizione di moto e Vespe d'epoca, più dimostrazioni di manutenzione dei mezzi. In programma spettacoli, swing e burlesque. Spazio anche ai vecchi giochi elettronici da bar e sala giochi nell'area Arcade anni '80-'90. E poi street food e birre artigianali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

