Alla fiera del pane di Bruxelles la tradizione di Pintadora 

In vetrina, fra le altre produzioni artistiche, le componenti dell’associazione Pintadora di Tertenia hanno messo anche su pani ‘e canna. Quel pane che porta con sé memorie, tradizioni e valori simbolici, quali fortuna, prosperità e buon raccolto. Di recente a Bruxelles, alla Fiera del pane dedicata ai panificatori professionali e amatoriali provenienti da tutta Europa, l’associazione presieduta da Rosalba Deiana si è fatta apprezzare per tecnica e creatività nel processo di realizzazione del pane prodotto secondo gli antichi saperi. Una tradizione che in paese viene portata avanti, da oltre quindici anni. In Belgio le pintadore hanno incantato migliaia di visitatori della rassegna internazionale, dando prova della loro variegata fantasia artistica. Per l’associazione la partecipazione alla festa internazionale del pane nella capitale europea è solo l’ultimo di una serie di incontri organizzati per promuovere l’antica tradizione in cui s’intrecciano intensi scambi culturali. «Siamo soddisfatte del percorso intrapreso nel 2006. La presenza a Bruxelles - ha detto la presidente Deiana - ci ha aperto nuove frontiere e ora siamo impegnate per raggiungere altri traguardi sempre nel segno della tradizione». Del gruppo fanno parte anche bimbe di 2 e 3 anni che iniziano a muovere i primi passi nel mondo delle tradizioni, apprendendo i segreti dalle più esperte, in associazione sin dalla fondazione e ora mamme. (ro. se.)

