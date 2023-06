Alla Fiera cinquemila testimoni di Geova 

“La pazienza”. I testimoni di Geova dell’Isola hanno scelto questo tema per il loro congresso annuale organizzato alla fiera di Cagliari per questo e il prossimo fine settimana al quale partecipano circa cinquemila persone.

Sono tantissimi i presenti che hanno affollato i padiglioni del "quartiere” di viale Diaz dopo i mesi di preparazione che hanno preceduto l'evento, con attività di proselitismo porta a porta svolte dai fedeli che hanno distribuito gli inviti.

Festa e condivisione

Un convegno che rappresenta per i testimoni di Geova un'occasione di festa e riunione, soprattutto dopo lo stop alle attività in presenza imposto della pandemia: «Per noi queste conferenze sono motivo di gioia, un modo come un altro di ritrovo e rivederci dal vivo dopo due anni amplifica ancor di più queste sensazioni. Ma saranno anche tre giorni intensi e di grande profondità spirituale», afferma la diciannovenne Natalia Pisano.

Crescita interiore

Congressi che però sono, in primis, un momento di crescita interiore e confronto: il tema della pazienza viene infatti affrontato attraverso esempi tratti dalla Bibbia, video-racconti ma anche interventi dei partecipanti che raccontano il loro vissuto.

Periodi della vita particolarmente difficili, come la diagnosi di una malattia, nei quali la pazienza ha continuato ad essere sempre presente. Esperienze che, come sottolinea il portavoce dei testimoni di Geova per la Sardegna Alessio Atzeni, «possono insegnare ed educare noi tutti, aiutarci a maturare questa virtù che spesso è vista come un limite ma che in realtà è una qualità essenziale per affrontare i problemi della quotidianità».

La pazienza è attesa

Pazienza che, come afferma uno dei fedeli, Fortunato D'Elia, non è sopportazione ma «attesa per raggiungere gli obbiettivi della vita, in cui l'individuo non ha un ruolo passivo ma agisce per mutare il proprio atteggiamento».

L'urgenza di affrontare il tema della pazienza, in un mondo in cui si vuole tutto e subito, emerge dalle parole di tanti partecipanti che condividono la necessità di imparare ad aspettare: «È una qualità che dovremmo cercare di manifestare nella vita di tutti i giorni e ascoltare le esperienze degli altri è senz'altro utile a migliorarci», afferma Massimo Meloni.

Venti battesimi

Tra i momenti clou dell'evento, il battesimo di circa venti nuovi fedeli, persone che hanno deciso di avvicinarsi al movimento e hanno scelto consapevolmente di diventare testimoni di Geova. «Chi decide di avvicinarsi alla nostra fede solitamente nasce in una famiglia di credenti oppure si interessa in seguito alle nostre opere di predicazione o visitando il nostro sito online», spiega il portavoce.

«I testimoni di Geova scelgono consapevolmente di battezzarsi: sono guidati attraverso un percorso di studio sulla Bibbia e ricevono il battesimo ad un'età in cui sono in grado di comprendere l'importanza del rito».

RIPRODUZIONE RISERVATA