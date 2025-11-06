Alla Fiera arrivano le leggende della fusion 

Domani sera a Cagliari arriva “Steps into the Weather”, un evento unico che vede protagoniste cinque leggende del jazz mondiale: Peter Erskine alla batteria, Cédric Enriot al piano e tastiere, Bob Sheppard al sax, Matthew Garrison al basso e Mike Manieri al vibrafono. Gli artisti saranno al centro di un doppio incontro nel Padiglione D della Fiera, organizzato in occasione di “Cagliari dal Vivo 2025.

Alle 18 l’open sound check rivolto agli studenti e alle studentesse del Liceo linguistico e scienze umane Eleonora D’Arborea e del Liceo musicale Foiso Fois, un’occasione per assistere dal vivo alla preparazione tecnica di un evento musicale, poter osservare l’interazione tra artisti e tecnici, scoprire gli aspetti legati alla cura dell’audio e delle luci, ma anche di effettuare delle domande agli artisti. Alle 21 seguirà l’atteso concerto.

“Steps into the Weather”, è un progetto che celebra il legame delle due storiche band Steps Ahead e Weather Report, formazioni che hanno fatto la storia della musica jazz fusion. Gli Steps Ahead originariamente noti come Steps, sono un gruppo musicale statunitense jazz fusion fondato nel 1979 dal vibrafonista Mike Mainieri. La band Weather Report nacque agli inizi degli anni Settanta da uno spin-off di un gruppo di musicisti che ruotavano intorno a Miles Davis. Fu tra i gruppi fusion più significativi degli anni Settanta e Ottanta. Il nucleo stabile della band era formato dal pianista Joe Zawinul e dal sassofonista Wayne Shorter.

RIPRODUZIONE RISERVATA