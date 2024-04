Alla festa in laguna è bandita la plastica 

Musica, gastrononomia e artigianato con un'attenzione particolare all'ambiente e all'ecosostenibilità. Sono questi gli ingredienti della quinta edizione di Lagune Aperte in programma il 1 maggio alla Cooperativa Pescatori. Il motto della manifestazione è “plastica zero, salviamo i nostri mari”. L'evento sarà plastic free, oltre l'invito agli espositori ad azzerare la plastica, la sensibilizzazione si estende agli ospiti con “my green glass” per ridurre consumi e sprechi. Chi porta il bicchiere da casa riceverà un simpatico gadget ecofriendly. Ci sarà poi grazie alla collaborazione con l'Associazione Artisti Ogliastra un repertorio ricco di musica live, cibo di mare e terra, stand di hobbisti e artigiani con le loro creazioni. Non mancherà la possibilità di partecipare ai percorsi didattici navigando nella laguna con il battello, un’occasione unica per ammirare la flora e la fauna oltre agli impianti di allevamento delle ostriche le “Fabrizie”. «Come nelle precedenti edizioni ci sarà il trenino per arrivare alla laguna – dice il presidente Luca Cacciatori – per permettere a tutti di poter partecipare«. La vice presidente Donatella Contu aggiunge: «Sarà una giornata con un occhio di riguardo verso il nostro pianeta. "My green glass” è un modo per promuovere la coscienza ambientale, facendo partecipare in modo attivo i nostri ospiti. Non possiamo più far finta di niente». (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA