Alla festa del Redentore quindicimila visitatori in preghiera per la pace 

Quando Gianfranco Pittalis, solista del coro Nugoro Amada, intona “Deus ti salvet Maria” il pubblico smette il brusio della festa e abbraccia il messaggio di pace. Qualcuno aggiunge un altro striscione ai tanti drappi con i colori della Palestina che sul sagrato e sui palazzi vicini invocano la fine della guerra con le scritte “Stop genocidio”, “Libertade pro sa Palestina”. «Davanti alla chiesa delle Grazie abbiamo proposto il canto mariano per eccellenza come preghiera per la pace perché cessino barbarie, dolore e morte di questo periodo», spiega il direttore Gianni Garau. La festa del Redentore a Nuoro è anche riflessione sul mondo, non solo la sfilata spettacolare dei costumi tradizionali dell’Isola che regala emozioni intense a tutti i presenti: 15 mila visitatori, oltre i tremila protagonisti del corteo di colori che riunisce 68 gruppi della Sardegna (Orgosolo assente, ha dato forfait all’ultim’ora).

In tribuna

«Al di là della festa, della tradizione, delle radici emerge fortissimo il grido per la pace. È successo già sabato sera con la sfilata delle maschere, con alcuni gruppi come quello di Lodine, che si sono espressi in modo chiaro. Credo che la Sardegna dimostri di essere isola di pace in una festa come questa del Redentore che è una festa di anima, di identità e di radici», dice la presidente della Regione, la nuorese Alessandra Todde.

Lei indosserà, come altri anni, l’abito tradizionale in occasione della solennità religiosa del 29 agosto, in cima al monte Ortobene. Ieri mattina applaude tutti in una sfilata che ha tantissimi volti, come quello di Beatrice Soro, 9 mesi, tra le braccia della mamma Anna Capelli, quelli dei giovanissimi Salvatore Farina, Marta Pinna e Federica Pani che fanno il servizio civile e vigilano sugli accessi alle tribune: «Abbiamo sfilato o seguito la sfilata da spettatori, questa volta facciamo un’esperienza molto bella e utile». Oppure dei baby ballerini del gruppo folk Sarvore di Nuoro con Alice Ladu di cinque anni che danza mentre Giacomo Gungui di 12 suona l’organetto. Oppure del gruppo storico “Amici del folclore” diretto da Flavio Cabizzosu. E molti altri ancora.

Il corteo

Il corteo, partito alle 10 in punto da piazza Sardegna, fluisce mentre i negozianti del corso Garibaldi e dintorni aprono i negozi. «Abbiamo deciso di partecipare, la festa è una vetrina per tutti», dice Gioacchino Scrugli, in via Ferracciu. «Indosso per la prima volta l’abito tradizionale di Nuoro, è una grande emozione in attesa della festa dell’anima del 29 agosto», dice Leonardo Moro, consigliere comunale ed ex vicesindaco che per cinque volte s’è curato dell’organizzazione. «È bello dare il proprio contributo attivo, vivere in prima persona questa bellissima tradizione», dice Maura Chessa, consigliera comunale che in omaggio alle sue origini indossa l’abito di Bitti col gruppo “Sas prennas”.

«Siamo felicissimi, è una festa che sentiamo particolarmente», dice Cristina Loi di “S’orrossa e monte” di Fonni. «Sono qui per la prima volta, è una bella esperienza ritrovarsi e vedere le tradizioni di tanti paesi», dice Angela Congias di Desulo. «Una grande festa, ben organizzata. Un piacere esserci», sorride Monica Onano del gruppo folk Villanova di Cagliari. «Speriamo di poter rifare questa esperienza», commentano Marta Carboni, Noemi Ghessa e Giorgia Palmas di Assemini. «Bello, ma un po’ troppo veloce», dice Andrea Baingiu di Orani.

In Cattedrale

«Abbiamo attraversato le vie della nostra città. Questo cammino seppur breve ci ha visti avanzare fianco a fianco, pur essendo spesso sconosciuti gli uni agli altri. È immagine viva della nostra esistenza», dice il vescovo Antonello Mura che dà la benedizione a 50 coppie a cui dona, assieme al sindaco Emiliano Fenu, i libri di Grazia Deledda. «È molto emozionante la partecipazione di tante persone arrivate da tutta la Sardegna, di molti turisti che vedono in Nuoro una vetrina dell’identità, occasione unica in questo periodo per mostrare la vera Sardegna oltre le coste», dice Fenu.

I cavalieri

I cavalieri col loro grande fascino entrano in scena a mezzogiorno. Numero ridotto: 55. «Serve più coinvolgimento», dice Alessandro Piras in sella al suo destriero. L’assessora e vice sindaca, Natascia Demurtas, rassicura per la prossima edizione: «Ci confronteremo». E intanto sorride: «Sono molto soddisfatta, siamo riusciti a offrire uno spettacolo bello ai nuoresi e ai visitatori con un connubio di musica e colori. È la festa della città che ha risposto molto bene».

