Alla festa degli arbitri ci sarà Daniele Orsato 

Un ospite d’eccezione sbarca a Cagliari in occasione della “Festa di Natale” organizzata dalla sezione arbitrale “Raffaele Manunza”: l’ex direttore di gara internazionale Daniele Orsato. L’appuntamento è per domani alle 18,30 al del Seminario Arcivescovile in via Monsignor Cogoni. Qui, nella “Sala Paolo VI”, nel corso dell’iniziativa l’Associazione di categoria presieduta da Andrea Melis consegnerà le consuete premiazioni ai fischietti che si sono distinti nella stagione.

Orsato, 49 anni, è un ex arbitro eletto miglior direttore di gara al mondo nel 2020 dalla Federazione internazionale di storia e statistica del calcio, oltre a essere la seconda giacchetta nera per numero di gare dirette in Serie A (289) dietro Concetto Lo Bello (328).

