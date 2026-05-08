Alla Ferrini servono punti per salvarsi 

Una situazione insolita e inattesa, la Ferrini è penultima nella serie A Élite maschile di hockey su prato. Nella seconda di ritorno ha l’occasione per risollevarsi, stasera (“Maxia” ore 15) contro il Butterfly Roma imbattuto da tre giornate. La squadra cagliaritana non vince da quattro giornate e in casa non ha ancora vinto.

Due sconfitte hanno invece ridimensionato l’Amsicora a cui, al momento, non resta che la difesa del terzo posto. Oggi a Villar Perosa sfida il Valchisone che dopo tre risultati positivi ha risollevato la classifica.

Domani prima di ritorno nella serie A Élite femminile, fermare la fuga in vetta dell’Amsicora è compito del Butterfly, balzato al terzo posto, che a Roma sfida le campionesse d’Italia.

Oggi in A1maschile derby Cus Cagliari-HT Sardegna (“Maxia” ore 17), la Juvenilia Uras ospita il Potenza Picena (Comunale ore 14). Prima giornata della poule promozione in A1 femminile, con la Ferrini domani a Riva del Garda.( m.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA