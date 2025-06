«alla ferrini per aprire un ciclo» 

Dalla Ferrini alla Ferrini. Aveva 6 anni la prima volta, ne ha 45 oggi. Nel frattempo Nicola Manunza ha fatto strada nel calcio, alternando momenti positivi ad altri meno. Giocatore di talento (un esterno d’attacco con oltre 60 reti in carriera ed eletto nel 2001 miglior sardo in Serie D), ora è un allenatore promettente. «Ma qui i tecnici possono sognare poco», sostiene, «ci sono sardi più bravi di me che hanno fatto poca carriera».

In famiglia ha sempre respirato l’aria dello sport (il fratello Andrea calca con successo i campi del futsal) e l’attuale lavoro conferma la passione: è dipendente in un centro di analisi sportive ad Assemini. Studi in Giurisprudenza, sposato dal 2008, un figlio di 14 anni, ha iniziato la carriera nelle giovanili del Cagliari ma non ha mai giocato in Serie A. Poteva fare di più? «No», risponde con la massima tranquillità: «Avevo grosse qualità ma ho raccolto quel che meritavo. Sono arrivato in Lega Pro, quindi potevo ambire a quello».

Però ha indossato la casacca del Cagliari.

«Ma i primi calci al pallone li ho dati alla Ferrini. Avevo sei anni. Conoscevo quel mondo, era la squadra di famiglia. Andavo a vedere i miei zii giocare, poi cominciai ad allenarmi. A 12 anni passai all’Atletico Sirio e subito dopo al Cagliari, dove feci la trafila delle giovanili sino alla Primavera».

Cos’era il calcio per il Nicola Manunza bambino?

«Tutto. Giocavo molto per passione e divertimento. Certo, sognavo di fare strada: ma anche quando feci la tournée estiva coi rossoblù non pensai davvero di arrivare in A. Ero sereno. Spesso oggi coi ragazzi faccio il mio esempio: dagli allenamenti col Cagliari ero sceso in Eccellenza. Molti potrebbero vivere male questo passaggio, invece si va avanti. E io poi salii in Serie D e in C».

Ha rimpianti? Avrebbe potuto arrivare più in alto?

«No. Ho vinto due campionati e giocato molte finali playoff, quattro regionali e tre nazionali. Ho vinto col Budoni e il Selargius, ho perso col Samassi. Avevo grosse qualità ma sono arrivato al massimo in Lega Pro e quindi meritavo quello. Mi mancava qualcosa, cosa non so. Non a livello tecnico e fisico: forse caratteriale».

Lo dice quasi rassegnato.

«A 16 anni avevo già esordito e segnato con la Primavera del Cagliari ma non l’aveva scoperto praticamente nessuno: neanche mia madre. I social non esistevano. Solo mio padre mi seguiva. Oggi forse si verrebbe a sapere subito, chissà come andrebbe. Sono soddisfatto così. Questa carriera mi ha permesso di fare una vita serena e viaggiare».

Eppure era un centrocampista dal gol facile.

«In realtà non ho fatto tanti gol: 60 o 70. Mai avuto grandi exploit, in una stagione ne ho segnati al massimo 12».

Ha giocato con Selargius, Samassi, Atletico Elmas, Progetto Sant’Elia, Castiadas, Villacidrese, Arzachena, Olbia, Budoni.

«Sono arrivato all’Olbia in Serie C nel 2002 e ho lasciato gli studi dopo aver dato 13 esami. Ho smesso a 35 anni».

E ha intrapreso la carriera di allenatore. Perché?

«Per passione. Ho fatto il corso durante l’ultima stagione agonistica a Samassi. Volevo allenare gli adulti e invece nel 2014 ho fatto esperienza con i ragazzi alla Futura Sales di Selargius, una scelta fatta perché era socio Emiliano Melis, mio amico da 35 anni. Io e lui abbiamo iniziato assieme al Cagliari a 12 anni, per me è come un fratello. Nel 2018 ho fatto il salto e sono andato al Monastir, che ha avuto coraggio a dare la panchina a chi non aveva ancora allenato davvero. Forse aveva influito il mio nome da giocatore. Con loro ho fatto tre anni molto belli arrivando sino al sesto posto. Mi sono trovato benissimo, la squadra era giovanissima. Fu una scommessa: restai sino al 2022».

Perché la parentesi al Guspini durò solo pochi mesi?

«Per mia scelta, non avevamo ancora perso ed eravamo a -1 dal Villasimius».

Dove arrivò l’anno dopo.

«Mi trovai benissimo, facevo anche il manager. In due anni abbiamo raggiunto per la prima volta nella storia del club una finale playoff e una finale di Coppa Italia in Eccellenza».

Adesso altro cambio: va alla Ferrini Cagliari, una squadra reduce da due salvezze di fila complicate. Non è un arretramento nel suo percorso?

«So dove sto andando. Non ci sono mai stato come giocatore o allenatore ma conosco l’ambiente. Nella segreteria c’è una mia foto da bimbo. Non si chiude un cerchio ma è una sfida che dà stimoli, entusiasmo e responsabilità. L’intenzione è aprire un nuovo ciclo, dare sbocco al settore giovanile. Mi hanno chiesto una salvezza tranquilla e di ridurre l’età media della squadra. La Ferrini Cagliari è una realtà diversa dalle altre, è una polisportiva con migliaia di atleti che ha quasi 80 anni di vita e rappresenta una città che ha già un club di Serie A».

Qual è il suo modello di allenatore?

«Non ne ho. Ho preso un po’ da tutti quelli che ho avuto».

È più difficile allenare o giocare?

«Non è paragonabile. Allenare è più complicato, in tutto. Giocare è più facile, divertente, meno stressante».

Più gratificante giocare o allenare?

«Allenare. Il tecnico è responsabile del gruppo, degli aspetti positivi e negativi. Si spera di dare ai ragazzi qualcosa umanamente e sportivamente. Quando rivedi alcuni di loro che hanno piacere di incontrarti capisci che hai fatto qualcosa di buono».

Come riesce a conciliare lo sport e il lavoro?

«Faccio un lavoro che mi consente di gestire gli orari».

E lo sport con la famiglia?

«Mio figlio gioca, mia moglie è appassionata. Ci ricaviamo spazi extra calcio. Certo, a casa non ci sono spesso».

Dove vuole arrivare?

«Da allenatore si sogna poco. Ci sono sardi molto più bravi di me che hanno fatto poca carriera. L’ambizione, il sogno, è arrivare nella categoria più alta. Adesso però proverò a fare il meglio possibile alla Ferrini».

RIPRODUZIONE RISERVATA