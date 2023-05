Alla ferrini basta un gol per far sua la coppa 

La Ferrini trionfa nella finale regionale Under 17. I ragazzi di Massimiliano Locci si sono imposti per 1-0 nel derby cagliaritano contro i cugini della Sigma.

Tufano match winner

Una rete di Tufano a metà di primo tempo ha indirizzato una gara sostanzialmente equilibrata per lunghi tratti, ben giocata dalle squadre e sbloccata da un’invenzione del centrocampista cagliaritano che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ha sfruttato la bella sponda aerea di Corona e all’altezza del dischetto ha calciato al volo la palla del successo rossoblù. Non è stata positiva dunque la quinta finale in sette anni raggiunta dal club del tecnico Pasquale Cossu, che mastica amaro: «Siamo stati sfortunati, abbiamo preso due traverse. I ragazzi meritavano il pareggio, ma una volta andati sotto non è stato facile. Questo comunque è un gruppo importante che potrà togliersi delle soddisfazioni in futuro».

La gioia

Fa festa invece la Ferrini, e la gioia è anche nelle parole del suo presidente Alberto Ruggeri: «Sono molto felice, è un gruppo che ha lavorato tanto e ha potuto raccogliere i frutti di questo lavoro. Volevamo essere competitivi con i Giovanissimi, gli Juniores e gli Allievi e ci siamo riusciti. La gara è stata equilibrata e combattuta. Credo che il risultato sia giusto. Nonostante la pioggia c’è stato un bel pubblico e faccio i complimenti a tutti per una partita che è stata anche molto corretta».