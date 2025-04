Alla ex Alagon attività per anziani e minori 

«L'ex scuola Alagon, in via Abruzzi, sarà riqualificata e ospiterà un centro diurno per anziani, attività educative rivolte a famiglie con minori, una “palestra del benessere” e un presidio di pubblica sicurezza». Ad annunciarlo è l'assessora alla Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini Anna Puddu. «Al momento siamo in fase di progettazione e non posso fornire una tempistica precisa, ma la volontà è di accelerare e riqualificare quanto prima lo spazio».

Il futuro dell'ex scuola, di proprietà del Comune, chiusa e abbandonata da anni, con porte e finestre murate da marzo 2024 per scongiurare intrusioni abusive, sarà oggetto di dibattito in Consiglio comunale, a seguito di un'interrogazione presentata dagli esponenti di Forza Italia, Edoardo Tocco e Roberta Sulis. «Considerato che la struttura potrebbe essere utilizzata per dare la possibilità ai cittadini di avere un punto di aggregazione e rilevato che l'edificio è stato nel tempo oggetto di incendi e atti illeciti», si legge, «si interrogano Sindaco e Giunta per sapere se sia possibile rendere di nuovo fruibile tale spazio, sistemandolo in maniera da concedere ad associazioni già operanti in zona, che richiedono spazi più ampi, la possibilità di offrire al quartiere un luogo di ritrovo dove praticare sport e svolgere attività sociali».

«In origine era prevista solo la riqualificazione di una parte dell'edificio», anticipa la sua risposta in aula l'assessora Puddu, «ma noi vogliamo fare di più, vogliamo riqualificarlo tutto. Abbiamo una visione d'insieme per l'intera zona, in modo che non vi siano più vuoti urbani parziali. Interverremo anche sull'ex asilo di via Premuda che diventerà un "centro-ufficio” per la famiglia».

