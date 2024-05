Alla DomusArT un viaggio nella storia della Sardegna 

Un viaggio affascinante tra le pagine del nostro passato per scoprire la nascita dei Giudicati, i Quattro mori, il Regnum Sardiniae e Corsicae fino ad arrivare alla cacciata dei piemontesi con “Sa die de sa Sardigna”. Venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20 a DomusArT si parlerà della storia della Sardegna con l’associazione Memoriae Milites.

L’assessorato alla cultura ha partecipato al bando della Regione pubblicato lo scorso aprile che finanziava la realizzazione di concerti e convegni per le celebrazioni di “sa Die”, aggiudicandosi un contributo di 500 euro.

«Ho ritenuto importante non privare la comunità di un seppur minimo finanziamento che poteva permetterci di parlare di cultura e del popolo sardo», spiega l’assessora Elisabetta Contini, «questa attività unisce agli altri eventi già programmati e avviati in biblioteca. Sarà anche questa un’occasione per affermare un sentimento di appartenenza dei sardi, e far sì che le vecchie e le nuove generazioni possano rafforzare la propria identità». La mattina saranno coinvolte le alunne e gli alunni delle scuole che potranno visitare la mostra allestita anche grazie alla collaborazione della Pro Loco.

