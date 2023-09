Alla DomusArt torna Arrexinis 

Partirà, domenica 10 settembre, dalla DoMusArt la quarta edizione di Arrexinis, alla scoperta delle nostre tradizioni tra arte cultura e archeologia . Il progetto, ideato dall’assessorato alla Cultura, nasce per far conoscere e promuovere il territorio quartuccese. Reading, concerti e degustazioni sono i contenuti degli appuntamenti in programma nei luoghi simbolo della città.

La manifestazione inizierà alle 16 e verrà condotta dall’artista poliedrica, Alessandra Sorcinelli. Ci sarà un’esposizione artistica collettiva a tema “Gli angeli tra noi”. Sarà poi possibile attraverso un percorso informativo conoscere i luoghi, i siti, i monumenti e le opere dedicate proprio agli angeli presenti sul territorio quartuccese. Tre i laboratori in programma: di manipolazione, di disegno e quello emozionale che verrà accompagnato anche dalla lettura poetica. Alle 17.30, invece, un viaggio esperienziale attraverso i racconti e le testimonianze di chi vorrà mettersi a nudo e raccontare il suo personale rapporto con gli angeli nel quotidiano. Dalle 18.30 protagonista sarà l’arpa del maestro Raoul Moretti che accompagnerà la lettura di poesie e i brevi momenti di prosa emozionale espressiva.

«L’obiettivo principale è quello di valorizzare e far conoscere il nostro patrimonio artistico, culturale e archeologico e non ultimo il nostro territorio. Protagonisti principali, oltre gli artisti e ai quartuccesi, saranno i siti archeologici e la DoMusArt con la sua lolla », commenta l’assessora alla cultura Elisabetta Contini, che, per questa edizione promette tante novità e curiosità.

