Alla DomusArt si celebrano i 40 anni dall’autonomia 

Luci soffuse e una sala piena di quartuccesi e non, curiosi e attenti, per ascoltare i racconti dei protagonisti che, tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, anticiparono lo strappo dalla città-matrigna Cagliari.

I “superstiti”, come amano definirsi, che nel 1983 conquistarono l’autonomia della città, hanno accolto l’invito del gruppo “Quartucciu nel cuore”, che quarant’anni dopo, a DomusArt, ha voluto celebrarli «affinché la storia di quella frazione di Cagliari, diventata prima paese e oggi città non venga mai dimenticata, rischiando di lasciare una flebile traccia di quella battaglia che ci ha fatto conquistare la libertà».

Prima delle parole e dei racconti, sono le foto sulle pareti a testimoniare la vivacità di quegli anni «indimenticabili». E poi, accompagnati dagli applausi del pubblico e visibilmente emozionati, Giorgio Abis, Umberto Artizzu, Mondo Mainas, Gesuino Murru, Augusto Ricci, Giulio Solinas e Cenzo Vargiu, hanno raggiunto il palco e inondato la sala di ricordi e aneddoti di quel periodo in cui sono stati «protagonisti indiscussi del cambiamento». Evidente l’assenza, tra gli altri, dell’attuale sindaco, Pietro Pisu e della sua maggioranza, a eccezione dell’assessore alle attività produttive, Carlo Secci.

Presente, invece, il vice presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini. «È un piacere oggi stare su questo palco con questi “giovanotti”, che hanno fatto tanto non solo per Quartucciu, ma per tutto il territorio. Oggi più che mai è bene ricordare come la loro sia stata la scelta migliore per fortificare la propria libertà e identità che altrimenti si sarebbe annacquata. Hanno scritto pagine importanti di Quartucciu», ha detto Comandini prima di lasciare la parola a quegli idealisti che cambiarono le sorti di una città. «Questa non è storia spicciola: è importante ricordare il coinvolgimento delle persone e delle associazioni. Tutti contavano tanto e tutti avevano dato un grande contributo», ha esordito Umberto Artizzu, 88 anni, che ha voluto ricordare con un lungo applauso anche gli «amici che hanno lottato con noi e oggi non ci sono più». Tra cui il fratello Carlo, Nazario Manca e Tonino Meloni.