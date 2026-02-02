Alla DomusArt la favata di San Biagio 

Torna uno degli appuntamenti gastronomici più attesi di Quartucciu: la “Favata di Santu Brai”.

Come si può dedurre dal nome stesso, si potranno gustare delle ottime fave – uno dei piatti tipici del paese - cucinate secondo la tradizione locale. L’evento, organizzato dalla Pro Loco col patrocinio del Comune, si terrà alla Domus Art oggi dalle 19 alle 22. L’ingresso è libero e la degustazione a offerta libera. Il menu prevede fave cotte con maiale, poi pane e un bicchiere di vino o acqua.

Quest’anno saranno preparati circa 20 chilogrammi di fave. «L’evento mira a mantenere vivo un rito antico legato a San Biagio», dice Anna Chiara Loi, presidente della Pro Loco, «le scorse edizioni sono andate benissimo e siamo fiduciosi che sarà così anche quest'anno». In diversi paesi, tra cui Quartucciu, le fave hanno un antico valore simbolico legato alla fertilità, ai riti funebri e alla salute. San Biagio è protettore della gola: pane e fave si offrono anche come gesto di protezione dai malanni.

RIPRODUZIONE RISERVATA