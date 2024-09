Alla Domus si va verso il sold out 

Tutto esaurito per il settore ospiti domenica per Cagliari-Napoli. Sono andati a ruba i 416 posti destinati ai tifosi partenopei, che saranno presenti in massa alla Domus come già avvenuto in altre occasioni. La restrizione in questa partita riguardava i residenti nella regione Campania, che potevano acquistare esclusivamente nella zona dello stadio riservata agli ospiti e dovevano essere in possesso della Fidelity Card del Napoli.

Per quanto riguarda il resto dell’impianto sono ancora disponibili circa 900 biglietti fra Distinti e Tribuna, in molti settori solo con pochi posti, per un totale di 15.500 presenze garantite. Entrambe le curve sono esaurite in abbonamento, nemmeno messe in vendita all’apertura di lunedì.

I prezzi sono 120 euro per i Distinti, 150 per la Tribuna Blu e 200 per quella Rossa, con acquisto ridotto per donne, Over 65 e Under 18. È possibile comprare i tagliandi sul sito di TicketOne, al Ticket Service di piazza L’Unione Sarda e nelle rivendite autorizzate. (r.sp.)

