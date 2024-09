Alla Domus passa il Cagliari Lapadula stende la Cremonese 

Cagliari 1

Cremonese 0

Cagliari (3-5-2) : Sherri; Zappa, Palomino, Obert, Augello (31’ st Zortea); Adopo (44’ st Deiola), Makoumbou; Gaetano (12’ st Viola), Felici (11’ st Piccoli); Lapadula (31’ st Luvumbo). In panchina Ciocci, Scuffet, Luperto, Marin, Cogoni, Kingstone. Allenatore Nicola.

Cremonese (3-5-2) : Saro; Antov, Moretti (42’ st Vandeputte), Lochoshvili; Barbieri (32’ st Sernicola), Pickel (42’ st Collocolo), Majer, Milanese (24’ st Vázquez), Quagliata; Johnsen, De Luca (24’ st Nasti). In panchina Fulignati, Jungdal, Buonaiuto, Bianchetti, Castagnetti. Allenatore Stroppa.

Arbitro : Bonacina di Bergamo.

Reti : nella ripresa 15’ Lapadula.

Note : ammoniti Pickel, Palomino, Zappa, Viola. Angoli 11-2. Recupero 0’ pt-3’ st. Spettatori 11.017 per un incasso di 98.151 euro.

Gli obiettivi erano due: vincere – che non guasta mai – e ritrovare la gioia della sfida senza paura, senza frenesia. Il Cagliari li centra più o meno tutti e due: batte la Cremonese con qualche sussulto e scopre quanto è bello attaccare, provarci, anche a costo di rischiare. L’impianto della Cremonese resiste poco più di un tempo, poi Nicola mette in campo altra qualità e la squadra passa, finalmente. Tra occasioni che sfumano, i pali e una Cremonese diventata pimpante all’improvviso, la partita è filata via sul filo dell’incertezza, seppure i rossoblù abbiano dominato per lunghi tratti. L’assedio alla squadra di Stroppa, quarta in classifica in Serie B, nel primo tempo produce solo emozioni e un palo (Lapadula), nel secondo arriva il gol (Lapadula) e un altro palo (Viola) e basta così.

Nicola sceglie Sherri fra i pali, dietro Zappa, Palomino centrale e Obert, in mezzo da destra Azzi, Adopo, Makoumbou, Felici e Augello, davanti con Lapadula c’è Gaetano. Seconde linee, ma non troppo. «In uscita», ha sottolineato Nicola, rossoblù con quattro a spingere da dietro, due mediani e tre “attaccanti” dietro la punta.

Azzi (9’ e 12’) confeziona palle gol per Lapadula, al 17’ altro materiale per Lapadula che arriva tardi, un minuto dopo occasionissima per Azzi che si smarrisce sotto porta. Al 20’ duetto Azzi-Zappa, che si presenta in area e serve da destra un pallone nel vuoto. Tanto Cagliari: Felici per Azzi (26’), anticipato. Al 27’ un sinistro di Lapadula da poca distanza si stampa sul palo. Timida reazione della Cremonese con Johnsen (29’), poi ancora Cagliari: al 44’ un cross di Adopo da sinistra trova la testa di Gaetano, alto.

La ripresa

Tre occasioni per gli ospiti: De Luca di testa, Pickel e ancora de Luca, tutto in dieci minuti. All’11’ Nicola schiera Viola e Piccoli (out Gaetano e Felici), al 12’ Pickel tutto solo in contropiede è raggiunto da Palomino. Al 15’ il gol, per fortuna: Adopo taglia in due il campo, da Piccoli palla a sinistra per Augello, cross rasoterra e Lapadula irrompe e segna. Saro, tre minuti dopo, nega a Lapadula il raddoppio. Al 31’ ancora Zappa, dopo una bella sgroppata di Obert, ma il suo cross non è capito. Ecco Zortea (Augello) e Luvumbo (per Lapadula), l’angolano ha subito un’intuizione, scappa verso l’area cremonese e fallisce clamorosamente davanti al portiere. Viola centra il palo – che azione! – su assist di Piccoli, poi inventa, ricuce, suggerisce, il suo ingresso accende il Cagliari. Finale con qualche brivido, la prossima in Coppa sarà con la Juventus.

RIPRODUZIONE RISERVATA