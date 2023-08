«Alla Domus non è semplice per nessuno» 

«Ero a vedere il Cagliari a Torino, complimenti per la partita». Un gran doppio ex di Cagliari-Inter come David Suazo, ospite a “Il Cagliari in Diretta”, è contento per come i rossoblù hanno avviato la stagione: «Mi ha impressionato chi era all'esordio, poi Radunovic. Ranieri a avuto coraggio a metterli: lui è un fattore. Un pareggio all'esordio è sempre positivo, con una difesa molto giovane che non ha demeritato. Con i rinforzi e una volta che rientreranno Mancosu e Lapadula il Cagliari potrà dire la sua». Il discorso degli esordienti in Serie A (Azzi, Dossena, Luvumbo, Makoumbou e Oristanio) tocca direttamente Suazo: a lui capitò il 26 settembre 1999, lanciato da Tabárez col Venezia. «Venivo da un Paese diverso, non facile a 19 anni. Non volevo nemmeno mi dessero la palla, riuscire a giocarla mi diede fiducia. Presi un colpo sull'orecchio da Bettarini: mi diede il benvenuto». Nel 2007 andò all'Inter, tornando da ex a dicembre con gol: «Mi marcò Diego López, mio capitano fino a pochi mesi prima. Giocai da professionista, fu una prova forte ma difficile». Ora la sfida di lunedì: «L'Inter, vice campione d'Europa, ha tante aspettative. Sarà difficile, ma alla Domus col sold out non è semplice per nessuno».

RIPRODUZIONE RISERVATA