Alla domus ci devi provare 

Pensare all’Udinese per non commettere gli stessi errori. Il Cagliari ritrova il campionato nel primo e unico turno infrasettimanale della stagione, domani sera nel suo stadio con il pubblico amico e con l’obiettivo di riprendere a correre, dopo il brusco stop del Bluenergy Stadium.

Con quale formazione proverà a dare l’assalto al Bologna il tecnico del Cagliari Davide Nicola? I mugugni dei tifosi, conditi dalla sconfitta, non possono certo aver fatto cambiare idea all’allenatore sulle scelte fatte a Udine, sia tattiche che di formazione. Fin dal ritiro, l’ex difensore di Torino ha sottolineato che le sue squadre avrebbero indossato abiti diversi in base all’avversario. Il suo Cagliari, nelle uscite in cui ha fatto punti, creando situazioni di pericolo, ha utilizzato un “sistema” che invece è stato messo da parte a Udine, almeno in avvio. Complici i giocatori e gli episodi, la squadra ha funzionato solo nella ripresa in piena emergenza.

Gli errori

Il Cagliari è rimasto in dieci per la follia del gesto di Makoumbou ma anche per l’azzardo di sistemare lì dietro un giocatore già ammonito in marcatura preventiva nella possibile palla in uscita. Un ultimo uomo senza armi, che ha fatto quello che doveva fare sacrificandosi in nome della squadra. E poi, i rossoblù sono sembrati “molli” non certo per la mancanza di carattere o voglia di portare a casa il risultato, ma perché avevano perso le certezze. I quattro dietro, con Zappa e Zortea da una parte e dall’altra uno davanti ad Augello da scegliere fra le diverse soluzioni, stavano consentendo di aggredire in velocità gli avversari e di ottenere la spinta giusta per innescare Piccoli, Viola o il tiro di Marin. Senza questi tasselli, la squadra nel primo tempo è franata. Ecco perché nella sfida di domani il Cagliari dovrà ripartire dalle poche certezze che sono cresciute in questi mesi, compresi i protagonisti di Torino, Parma e in casa col Toro.

In campo

Viola vicino a Piccoli, e magari un giocatore di “gamba” davanti ad Augello (Luvumbo va tutelato, magari col riposo) potrebbero essere le soluzioni, contro una squadra in crisi nera e che gioca con un modulo simile a quello (vincente) di Nicola, ovvero il 4-2-3-1. Vietato sentirsi appagati, dopo la serie positiva contro tre formazioni di alto livello. Quello di domani è il classico esame per capire che strada vuoi prendere: il Cagliari ha la struttura per uscire fra gli applausi. (e.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA