Alla Dinamo Women il match d’andata con l’IDK Gipuzkoa 

Dinamo Sassari 60

IDK Gipuzkoa 50

Banco di Sardegna SS : Gonzales 16, Carangelo 19, Toffolo 4, Natali, Pastrello 2, Taylor 15, Diallo 4, Grattini, ne Nieddu e Spiga. Allenatore Restivo

Idk Euskotren San Sebastian : Comelius 4, Prieto 6, Claessens 6, Buch 3, Becker 6, Gonzalez 4, ne Mbulito, Halvarsson, Pendande 12, Massey 9. Allenatore Dominguez.

Arbitri: Koyici (Tur), Perlic (Cro) e Lapanovic (Slo).

Parziali : 21-16, 34-33, 49-46.

Note : percentuali di tiro Sassari 24/64 (6/20 da tre); San Sebastian 20/60 (1/12 da tre). Tiri liberi: Sassari 6/8; San Sebastian 9/12. Rimbalzi: Sassari 7 off 30 dif (Gonzales e Taylor 7); San Sebastian 9 off 31 dif (Becker 5).

Sassari. Capolavoro della Dinamo Women, che si aggiudica il primo round contro l’Isk Euskotren per 60-50. Mercoledì sul parquet delle basche basterà anche una sconfitta non superiore ai 9 punti per raggiungere lo storico traguardo dei quarti dell’Eurocup femminile. Davvero esemplare per carattere la prestazione della squadra sassarese, che ha spremuto ogni energia e nell’ultimo quarto ha piazzato un parziale di 11-4 che le ha consentito di chiudere col massimo distacco della partita.

Un’assenza per parte: padrone di casa senza la lunga Begic (starà fuori un paio di mesi per l’infortunio a un ginocchio), ospiti prive della guardia Washington. La Dinamo ci mette da subito intensità e carattere: finisce sotto (10-16 all’8’) ma risponde con un break di 11-0 grazie all’asse play-pivot Carangelo-Diallo. Nel secondo quarto Taylor è la prima giocatrice del match ad andare in doppia cifra (11) e sigla il 32-24 del 16’. L’Euskotren si affida a qualche contropiede e a una panchina più produttiva in attacco per rientrare in partita: 34-33 all’intervallo. Il match resta in equilibrio anche nella terza frazione. Nell’ultimo quarto difese ancora più aggressive, aumentano gli errori al tiro. Finalmente Pastrello segna in entrata: +7 al 36’. Il secondo canestro le basche lo realizzano al 39’. Troppo tardi, Carangelo entra, segna e converte il libero decisivo.

