alla Dinamo va tutto storto 

Dinamo Sassari 82

Derthona Tortona 89

Banco di Sardegna SS : Marshall ne, Buie 16 (4/7, 2/8), Zanelli 3 (1/3 da tre), Seck 2 (1/1), Beliauskas 9 (1/3, 2/3), Johnson 18 (4/8, 3/8), Ceron, Casu ne, Vincini 8 (2/3, 0/1), Mezzanotte 6 (2/3, 0/3), McGlynn 10 (5/6), Visconti 10 (1/2, 2/7). All. Mrsic.

Bertram Tortona : Vital 15 (3/4, 2/3), Hubb 20 (2/4, 4/8), Gorham 7 (3/6, 0/1), Manjon 15 (5/6, 1/1), Pecchia (0/1), Chapman 2 (0/1, 0/1), Tandia ne, Strautins 8 (4/7, 0/1), Baldasso 6 (0/1, 2/6), Olejniczak 10 (5/6), Biligha 6 (2/4), Riisma ne. All. Fioretti.

Arbitri : Perciavalle, Lucotti e Cassina.

Parziali : 17-23, 33-42, 60-64

Note . Percentuali di tiro: Sassari 30/66 (10/33 da tre); Tortona 33/61 (9/21 da tre). Tiri liberi: Sassari 12/17; Tortona 14/17. Rimbalzi: Sassari 17 off 19 dif (Beliauskas 6); Tortona 9 off 19 dif (Olejniczak 4).

Sassari. «Pullen non fa più parte della squadra, ora ci riuniamo per capire se prendere un altro giocatore. Abbiamo anche tre settimane per rifiatare». Il coach Veljko Mrsic va oltre la sconfitta al PalaSerradimigni contro Tortona (82-89) che è sempre stata in vantaggio. L'obiettivo della Dinamo diventa quello di schierare sei stranieri, non quattro come accaduto negli ultimi due mesi tormentati e in quest'ultimo match: fuori Thomas (distorsione alla caviglia sinistra), fuori squadra Pullen e solo riscaldamento per Marshall, «rienterà alla ripresa del campionato».

La rottura con Pullen (dissidio col coach e la società) fa orientare il mercato su un'altra guardia, che possa dare una mano in regia. Avere guardie che creano per sé e per gli altri è fondamentale, come ribadito da Tortona, che col terzetto Vita-Manjon-Hubb ha realizzato 50 punti e messo canestri importanti quando il Banco di Sardegna ha provato a riequilibrare il punteggio.

Cenni di cronaca

Gara per certi versi molto simile a quella d'andata. I piemontesi, come sottolineato dal tecnico Mrsic «hanno incanalato la gara dove volevano, con aggressività e fisicità. Noi non abbiamo accelerato il gioco come avevamo preventivato». Ospiti subito avanti: 2-9 al 3' e 13-23 al 7', con ottime percentuali al tiro e l'esuberanza delle guardie. L'ingresso dei cambi italiani illude: basta uno 0/4 dalla lunetta e Tortona accelera di nuovo. La Dinamo ha solo Buie per far male alla difesa ossessiva dei piemontesi: -16 al 17'.

Dopo l'intervallo il Banco si ricorda dell'andata, quando aveva rimontato e costretto all'overtime il Derthona. Prima Johnson e poi Visconti scaldano la mano e segnano da tre. I rimbalzi offensivi producono secondi tiri con canestro. Ogni volta però che i biancoblù che si avvicinano a -3 o -5 Tortona segna un canestro pesante. L'ultima occasione è per Visconti sul 75-80 al 38': la palla prende il ferro, mentre la retina accoglie la bomba di Hubb dall'angolo.

