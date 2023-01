Alla Dinamo serve solidità 

Sassari. «Dobbiamo essere solidi per 40 minuti ed è quello che ci è sempre mancato, si rischia altrimenti di continuare a galleggiare a metà classifica e di perdere gli obiettivi della stagione». Il capitano Jack Devecchi spiega qual è il Rubicone da passare per cambiare una volta per tutte una stagione finora in bilico tra ansia e ambizioni frustrate. Domani arriva Pesaro, quarta a sorpresa proprio perché è riuscita a trovare quella continuità di rendimento mancata finora alla Dinamo. La formazione di Repesa arriva al PalaSerradimigni (ore 20) con la sicurezza e la fiducia di tre vittorie di fila, ai danni di Treviso, Scafati e Verona.

I precedenti

All'andata si è imposta per 81-75 trascinata dalla miglior prova stagionale della guardia Abdur-Rahkman (27 punti) ma ci sono anche i rimorsi sassaresi per il pessimo 8/17 dalla lunetta. In quella gara il play Robinson fece 15 punti ma anche 5 palle perse. Restano i dubbi sulla sua eventuale presenza, ai quali il coach Piero Bucchi ha risposto con la consueta frase “lo stiamo monitorando giorno per giorno». Certo è che affrontare senza Robinson una formazione come Pesaro ricca di esterni di talento, aumenta il coefficiente di difficoltà della gara. Va ricordato come in Serie A la Dinamo abbia sempre vinto contro la Vuelle. E a proposito di numeri: sarà la centesima gara in serie A di Bendzius al quale basta anche un tiro libero per raggiungere i 1.800 punti in maglia biancoblù tra i tornei italiani e la Champions.

L'avversaria

Repesa fa ruotare nove giocatori, con il veterano Delfino che finora ha visto il capo solo in quattro partite e senza più l'alapivot Mazzola che si è infortunato gravemente. Tra i giocatori dal rendimento più elevato ci sono la guardia Abdur-Rahkman 17 punti col 52% da due il 44% da tre e quasi 4 assist e l'alapivot americana Cheatham 14 punti col 37% da tre e 6,3 rimbalzi. Il boom è quello del quasi ventiseienne Moretti: l'anno scorso 9 punti di media, quest'anno 13 con il 41% da tre, l'88% ai liberi e quasi 3 assist. Il coetano Visconti produce 5,4 punti, in pratica quanto il centro Totè, che è solo un anno più grande. Ai tre giovani italiani si aggiunge Tambone, classe ‘94, che viaggia alla media di 8 punti e 3 assist. Danno concretezza ed equilibri al quintetto il centro Kravic (12 punti e 6 rimbalzi) e l'ala Charalampopoulos (9 punti col 41% da tre e 5 rimbalzi) più l'esterno islandese Gudmundsson (6 punti).