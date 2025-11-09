VaiOnline
Basket Serie A.
10 novembre 2025 alle 00:39

alla Dinamo serve costanza 

Venezia rimonta due volte poi piazza il parziale che decide il match  

REYER VENEZIA 89

DINAMO SASSARI 76

Umana Venezia : Tessitori 6 (0/1, 1/1), Cole 8 (1/6, 2/5), Horton 13 (6/9), Lever ne, De Nicolao ne, Candi 10 (2/5, 2/4), Bowman 12 (2/4, 2/4), Wheatle 2 (1/2), Nikolic 7 (2/2, 0/4), Parks 21 (3/4, 4/5), Wiltjer 3 (1/4), Valentine 7 (2/4, 1/5). All. Spahija

Banco di Sardegna SS : Marshall 14 (1/7, 4/8), Buie 8 (0/4, 1/4), Zanelli 2 (1/1, 0/1), Seck, Beliauskas (0/1, 0/4), Johnson 15 (2/3, 3/7), Ceron ne, Casu ne,Vincini 4 (2/4), Mezzanotte 5 (1/1, 1/2),Thomas 20 (4/6, 1/2), McGlynn 7 (1/3). All. Mrsic

Arbitri : Bongiorni, Borgioni e Nicolini.

Parziali : 12-15, 37-35, 68-59

Note . Percentuali di tiro: Venezia 32/69 (13/32 da tre); Sassari 22/58 (10/28 da tre). Tiri liberi: Venezia 12/17; Sassari 22/25. Rimbalzi: Venezia 14 off 28 dif (Horton 6); Sassari 9 off 26 dif (Marshall 11).

È ancora troppo ondivaga la Dinamo per sperare di sbancare il Taliercio. Venezia risale due volte grazie a mega parziali e vince 89-76. L'esordio del coach Veljka Mrsic fa intravedere novità gustose, ma la costanza di rendimento è ancora un obiettivo lontano per un Banco di Sardegna che ha troppo poco da alcuni giocatori. La sconfitta lascia Sassari nel quartetto delle ultime a 2 punti, insieme a Treviso (da affrontare), Varese e Udine (che hanno violato il PalaSerradimigni).

Parla coach Mrsic

«Faccio i complimenti alla Reyer per la vittoria meritata», ha detto Mrsci. «Per competere e vincere qui serve mantenere un livello molto alto di intensità. Noi abbiamo giocato bene a tratti, ma nei momenti chiave abbiamo concesso troppo: ben 14 rimbalzi offensivi e diverse situazioni di transizione difensiva mal gestite. In particolare nel secondo quarto, quando eravamo a +11, abbiamo permesso loro di creare troppo facilmente vantaggi in uno contro uno o due contro due. In queste condizioni è difficile vincere: dobbiamo correggere in fretta queste abitudini se vogliamo riuscire a vincere anche in trasferta».

Cenni di cronaca

Novità in quintetto: insieme ai soliti Buie, Marshall e Thomas ci sono Beliauskas e Vincini. Buono l'avvio del Banco che cerca Thomas spalle a canestro e fa muovere la palla per soluzioni diverse dal pick and roll. La Dinamo gioca bene pur sbagliando, molto come Venezia, e riesce anche a tentare la fuga: 15-26 al 14' con il trio Thomas-Marshall-Johnson. I falli dei lunghi minano la stabilità del quintetto, Venezia scalda la mano dall'arco dove colpisce con tanti giocatori diversi e il break di 21-4 ribalta il match. Sassari ha ancora la forza per rimontare e allungare a +8 al 25', ma la panchina della Reyer è di lusso: Candi e Nikolic danno varietà all'attacco e i padroni di casa piazzano un altro parzialone da 22-5 che di fatto incanala il match nei binari voluti. La Dinamo non ha più le energie per un'altra rimonta.

