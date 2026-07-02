«Alla deriva sul Sup, vivi grazie ai vostri agenti» 

Mare calmo come l’olio, tanto caldo e niente vento. La giornata ideale per un giro in Sup e godersi il tramonto sulla spiaggia di San Giovanni, a tre chilometri dal centro abitato di Muravera. Questo hanno pensato Pierre Mathieau e Charlize Romane, giovane coppia di turisti francesi (entrambi ventenni) che ha scelto di trascorrere la vacanza nel sud Sardegna. È andata diversamente. Poteva finire malissimo, tutto invece si è concluso per il meglio.

Il vento

Poco dopo le prime pagaiate infatti si solleva all’improvviso il maestrale. Sono le 20,30 del primo luglio e dalla riva un bagnante si rende conto che il Sup è sempre più lontano. Allarmato, chiama la Polizia stradale di Muravera: «Mi sembra strano che si stiano allontanando così tanto, fra poco farà buio». Gli agenti, guidati dal comandante Giuseppe Chiarandà, arrivano sulla spiaggia e a fatica intravedono i due ragazzi.

Non c’è tempo per aspettare la Capitaneria di Porto di Arbatax (prontissima a intervenire, ma la distanza da percorrere è notevole). Chiarandà contatta Gigi Deiana, un amico che ha una barca nello scalo di Porto Corallo (Villaputzu), che parte subito verso San Giovanni (assieme all’amico Enrico Cuccu). I due francesi hanno un telefonino ormai scarico, non funziona neanche più la lucina. Dalla riva i poliziotti indicano con una torcia a Deiana il punto in cui si trova il Sup, individuato in una ventina di minuti. I ragazzi vengono fatti salire a bordo e alle 22 passate sbarcano a Porto Corallo, dove li attendono gli agenti. Pierre e Charlize sono felici ma col cuore a mille.

L’esperienza

«Quando siamo entrati in acqua il mare era splendido», spiegano,«ma dopo una decina di minuti un vento improvviso ci ha fatto allontanare dalla riva. Abbiamo provato a pagaiare in direzione contraria ma non c’era nulla da fare». Presi dal panico hanno provato a contattare i numeri di emergenza «ma era molto complicato farci capire, non parliamo italiano». Una volta calato il buio hanno cercato di farsi notare con la torcia del telefonino «e per fortuna abbiamo visto che dalla riva c’è stata una risposta. Ci siamo fatti coraggio a vicenda, abbiamo pregato che qualcuno arrivasse a soccorrerci».

Così è stato. Gli agenti di polizia li hanno rifocillati e riaccompagnati nel b&b dove alloggiano. «Un grazie di cuore a tutte le persone che ci hanno aiutato», dicono ancora Pierre e Charlize, è stata una brutta avventura per fortuna a lieto fine».

La scelta

La coppia, residente a Tolone, ha scelto Muravera come meta principale delle vacanze in Sardegna: «Siamo sbarcati a Porto Torres con la macchina», spiegano, «abbiamo fatto una tappa a Cala Luna e poi ci siamo diretti qui. Un luogo meraviglioso, non avremmo mai pensato di finire al largo con il Sup. Continuavamo a pagaiare ma non c’era modo di rientrare a riva. Ancora grazie alla polizia e a chi, con la sua barca, ci ha ritrovato in mezzo al mare».

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