Alla Delcomar le rotte per le isole minori 

La Delcomar si è aggiudicata i collegamenti con le isole minori per i prossimi sei mesi. Alla conclusione della procedura d’emergenza promossa dalla Regione dopo il terzo bando andato deserto, per garantire la continuità del servizio anche dopo il 31 dicembre, la Delcomar gestirà i trasporti nelle tratte per le isole minori La Maddalena e Carloforte e verso l’isola parco dell’Asinara.

Due lotti

Nella procedura d’emergenza i servizi di trasporto sono stati divisi in due lotti: il primo per Carloforte e La Maddalena, valutato 14 milioni e 750 mila euro, per cui c’è stato un ribasso a base d’asta dello 0,30 per cento; il secondo lotto invece comprendeva la tratta da Porto Torres all’isola dell’Asinara, del valore di 1 milione e 250 mila euro, per cui c’è stato un ribasso dello 0,10 per cento. I servizi di trasporto aggiudicati alla compagnia di navigazione Delcomar inizieranno il primo gennaio 2024 e si concluderanno il prossimo 30 giugno, sei mesi per garantire la continuità di un servizio essenziale in attesa del nuovo bando pluriennale che, per la quarta volta, proverà ad assegnare il servizio di trasporto in continuità territoriale per le isole minori della Sardegna.

La procedura

L’ultimo bando deserto è dei primi di novembre, troppo tardi per predisporre un nuovo bando mentre incombe il termine definitivo del 31 dicembre, con l’ovvia preoccupazione delle due comunità isolane. Da qui la decisione della Regione di avviare una procedura d’emergenza che si è chiusa in questi giorni con l’aggiudicazione alla Delcomar. «Esprimo soddisfazione per l’aggiudicazione delle tratte marittime con le isole minori - dice l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro - che restituisce alle comunità di Carloforte e La Maddalena la certezza dei collegamenti in continuità territoriale e consente la prosecuzione di servizi stabili con l’isola parco dell’Asinara». Tra le novità emerse dalla procedura d’emergenza promossa dalla Regione c’è anche uno strumento di cui potranno beneficiare i non residenti a Carloforte e La Maddalena: un carnet da 10 corse andata e ritorno a prezzi scontati di circa il 30 per cento, un miniabbonamento con valenza annuale. Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale a Carloforte è stato annunciato che, per la tratta verso l’isola di San Pietro, il carnet sarà esentato dal contributo di sbarco.