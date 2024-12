Alla Cos manca solo il successo: «Così va bene» 

Terzo risultato utile consecutivo. La Costa Orientale Sarda (Girone G) sembra aver trovato la continuità di risultati. Domenica scorsa, la squadra di Sebastiano Pinna ha raccolto un punto nell’incontro casalingo contro il Savona. Una sfida ben giocata alla quale è mancato solo il gol.

Non è ancora il momento di guardare la classifica. La Cos è sempre ultima a cinque lunghezze dalla zona playout e a dieci dalla salvezza. «Guardando la classifica», dice Pinna, «sembrerebbe non si siano fatti progressi. Non è così. Dal mio arrivo, abbiamo conquistato cinque punti in tre gare. La squadra è viva, lotta e questo sul campo è visibile. Anche contro il Savona la prestazione è stata positiva. Abbiamo creato più occasioni rispetto all’avversario. E' importante dar seguito ai risultati e alla fine faremo i conti. Siamo consapevoli di essere ancora molto lontani dall’obiettivo ma dobbiamo continuare a lottare. La strada intrapresa», conclude l’ex tecnico della Ferrini Cagliari, «è quella giusta».

Nel prossimo turno i gialloblù saranno impegnati a Genzano contro la Cynthialbalonga. (ant.ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA