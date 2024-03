«Alla Corte europea per Filippo»  

«Filippo era mio figlio, era un figlio dello Stato, e l’Italia si è dimenticata di lui». Per questo il nuorese Mario Sanna e sua moglie Stefania Cirelli, genitori di Filippo Sanna, una delle 299 vittime del sisma di Amatrice del 24 agosto del 2016, che da anni si battono per ottenere l'istituzione di un Fondo destinato ai parenti delle vittime di quel terremoto, hanno deciso di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, nella speranza che acclari l’inadempienza dello stato Italiano nei confronti dei parenti delle vittime del sisma di Amatrice. «Lo dobbiamo a Filippo, è una battaglia civiltà». Poche settimane fa Mario Sanna ha interrotto uno sciopero della fame durato 44 giorni che non è servito a vincere la sua battaglia. Ora ha avviato una raccolta fondi, per chiamare lo Stato italiano alle sue responsabilità.

La tragedia

Quel giorno Filippo, 23 anni, era nella casa di Amatrice. «Vivevamo in affitto, in una casa degli anni ’30 e ristrutturata male negli anni ’50 – racconta Mario -. L’immobile non ha più subìto interventi, nemmeno dopo il terremoto dell’Aquila quando la Regione Lazio, che rappresenta lo Stato, diede al Comune di Amatrice 10 milioni per la ristrutturazioni private e pubbliche. Quei soldi sono stati ritirati perché inutilizzati».

L’uomo ricorda il giorno della tragedia, Filippo in cameretta travolto dal crollo. «Lo trovarono 5 ore dopo sul letto schiacciato da una trave. Era vivo, cosciente». Aveva lesioni interne. Subì due interventi, non servirono a salvarlo. Una settima dopo morì.

Battaglia di civiltà

«Non chiediamo un risarcimento, ma un indennizzo. Se un paese, se uno Stato ritiene che i suoi cittadini sono anche suoi figli perché chiede le tasse o fa riferimento a loro per qualsiasi necessità, quando questi perdono la vita non per loro responsabilità - spiega il babbo – deve farsene carico. Lo Stato ha permesso di costruire in una zona altamente sismica. Lo Stato non si è preoccupato di far costruire in un certo modo. Lo Stato, nel dopo terremoto, ha ristorato una parte di popolazione: agricoltori, privati che hanno perso case, commercianti, ma non chi ha subito il danno maggiore, la morte. Non esiste, è un ragionamento incivile e fuori dal diritto».

Calamità dimenticate

La decisione di ricorrere alla Cedu dopo tante promesse e rassicurazioni da tutti i presidenti del consiglio succedutisi da quel tragico giorno. «Non possono esistere cittadini di serie A e di serie B, le inadempienze sono ampiamente dimostrate da una pregressa disciplina normativa che, a partire dai terremoti del Friuli -Venezia Giulia del 1976 e dell'Irpinia del 1980, passando per i disastri ferroviari di Viareggio e Andria-Corato, la frana di Rigopiano, ha previsto provvidenze e speciali elargizioni in favore dei parenti delle vittime di eventi calamitosi e disastri. Se dovessero darci ragione sarebbe uno spartiacque per chiunque subisca una calamità e ha delle vittime. Lo facciamo per civiltà e per dare dignità ai nostri morti, per Filippo».

