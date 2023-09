Alla corte di Depp La favorita del re “Jeanne du Barry” 

Si è fatto attendere come non mai il grande ritorno al cinema di Johnny Depp. Dopo l’apertura a Cannes finalmente lo ritroviamo in “Jeanne du Barry”, film diretto ed interpretato da Maïwenn ispirato ad un personaggio realmente esistito nella Francia del XVIII Secolo. Durante il mandato di Re Luigi XV, una “figlia del popolo viene accolta nelle corti grazie al suo innato fascino ed intelligenza, e coltivando l’interesse per le arti si guadagna la fama di elegante cortigiana. Marie-Jeanne Bécu giunge fino al cospetto del Re, lasciando il sovrano incantato al punto da farla diventare sua favorita. Ma l’impervia scalata sociale a Versailles imporrà di resistere agli attacchi perpetrati da coloro che poco tollerano il suo eccentrico stile di vita. Rievocando con discrezione il “Barry Lyndon” di Kubrick, assistiamo a una toccante storia d’amore lungo l’ascesa e il decorso di una donna in lotta contro il conservatorismo. A ricostruire l’epoca riescono soprattutto la luce naturale e i toni caldi della fotografia, la maestosità dei campi lunghi, la cura certosina nel riprodurre i costumi e le manierate consuetudini. Distante dai suoi personaggi più caricaturali, Depp delinea un sovrano provato dal peso di un’irriducibile formalità e dal desiderio di evasione. Nell’intensità degli sguardi e nel suo eloquio misurato ritroviamo il John Wilmot di “The Libertine” che seppe conquistarci al tempo.

