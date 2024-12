Alla conquista di Piazza del Campo 

Da Monserrato a Siena inseguendo il sogno del palio. È un percorso ambizioso, quello del diciannovenne monserratino Denny Scalas, partito dall’Isola a 15 anni per fare il fantino, e ritrovatosi in poco tempo a lavorare per le scuderie migliori in Italia. Una passione nata da bambino, quando arrivano le prime cavalcate. «Era un’emozione unica, la testa si svuotava e non riuscivo a pensare ad altro», racconta.

L’avventura

Così, quando a 15 anni arriva l’occasione, grazie alla conoscenza con il fantino Simone Mereu, il ragazzo la coglie al volo. «Non ci ho pensato due volte e sono partito a Siena per lavorare con lui, ma dopo un anno e mezzo ho voluto provare un’altra esperienza e sono andato in Inghilterra, la patria dell’ippica». Oltre Manica, però, le cose non durano, e nei mesi successivi arrivano le chiamate di due delle scuderie da ippodromo più importanti d’Italia, a Varese da Bruno Grizzetti e a Pisa da Endo Botti. «Un altro mondo, sono passato da scuderie con 15 cavalli a scuderie con 140, c’erano fantini super che mi hanno insegnato tantissimo». È qui che arrivano le prime corse, eppure ancora una volta sceglie di cambiare. «Non sono rimasto in quell’ambiente perché il mio cuore puntava ad altro: l’ippodromo è bellissimo e ho avuto la fortuna di assistere alle corse più importanti al mondo, ma quello che ti dà il palio a livello di sensazioni è inarrivabile».

Obiettivo palio

Ecco perché il giovane torna a Siena, dal veterano Francesco Caria, per entrare a gomiti larghi tra i grandi e riuscire a correre in piazza del Campo. «Fu vedere il palio di Legnano, nel 2022, a fare la differenza: non si trattava del palio più importante, ma mi emozionai vedendo le contrade, le strategie, i fantini lavorare un anno intero soltanto per quel momento». Cavalcare al palio di Siena, oltretutto, sarebbe l’occasione per battezzare il soprannome con cui è conosciuto nell’ambiente, “Melanzana”. «Me lo diedero un giorno che indossavo una maglia di colore acceso, e da lì si sparse la voce. Tutti i fantini importanti sono conosciuti con un nomignolo, ma solo montando in piazza del Campo diventa ufficiale». Per raggiungere l’obiettivo il lavoro è duro. «Arrivo in scuderia alle 5.30 di mattina, 7 giorni a settimana e 365 giorni l’anno. Ma questo è un mestiere che si fa per una passione, non mi pesa svegliarmi alle 4.30, anzi sono contento di farlo». Il cuore, in ogni caso, batte ancora per la sua Sardegna. «Resta casa mia, e mi piacerebbe molto correrci, d’altronde i migliori fantini sono sardi. Ce l’abbiamo nel sangue, anche per il fisico più piccolo e leggero, che a cavallo fa la differenza».

