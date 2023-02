Alla Caritas i polpi sequestrati 

Dodici chili di polpi prelevati dall’area marina protetta, un una zona di riserva assoluta. Nei guai un pescatore sportivo, sorpreso dai barracelli di Alghero a Punta del Dentul con il bottino proibito e subito raggiunto da una sanzione che oscilla dai 300 ai mille euro.

L’uomo è stato fermato dagli uomini al comando del capitano Riccardo Paddeu dopo un inseguimento. Non aveva l’autorizzazione per la pesca in area protetta per il 2023, senza contare che quest’anno il disciplinare in corso di approvazione nell’area di Capo Caccia – Isola Piana non consente il prelievo del polpo. Il pescato, giudicato idoneo al consumo umano, è stato donato in beneficenza alla Caritas di Alghero. L’attività di polizia ambientale si inquadra all’interno di una convenzione con la quale l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte affida al Comando barracelli la vigilanza delle aree protette a terra e a mare.

