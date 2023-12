Alla Caritas bussano anche i ventenni 

L’emergenza povertà in città è in aumento e continua ad assumere contorni sempre più preoccupanti: oltre alla condizione d’indigenza dilagante prevalentemente fra i nuclei dove il padre di famiglia perde il posto di lavoro intorno all’età di 50 anni, ora ad affacciarsi ai centri d’ascolto diocesani sono anche i ventenni.

L’allarme

I numeri sono impietosi, testimoniano un costante e progressivo bisogno d’aiuto: 260 nuclei famigliari si rivolgono all’Emporio della Solidarietà della Caritas, 200 le tessere a punti fornite ai cittadini dai volontari Vincenziani delle parrocchie, per poter prelevare del cibo. «Questi sono numeri importanti, ma purtroppo sottostimati - spiega la presidente del volontariato Vincenziano Anna Maria Cadeddu - perché si riferiscono soltanto a chi ha bisogno di beni di prima necessità, del cibo. Poi però c’è ci sono tante altre persone che avvicinandosi ai cinque centri d’ascolto parrocchiali della città (San Pio X, Cuore Immacolato, San Paolo, Valverde e Santa Chiara) mostrano l’esigenza di un aiuto ulteriore, come il pagamento delle varie bollette, degli affitti, il bisogno di vestiario, del denaro per visite mediche specialistiche e dei biglietti per i mezzi per potersi recare nei centri specializzati». Nell’ultimo anno Cadeddu afferma che 30 nuovi nuclei famigliari si siano recati nei centri d’ascolto e considerando una media di tre persone per nucleo, il risultato equivale a quasi 100 nuovi cittadini in grave difficoltà: «Che si rivolgono a noi anche dalle frazioni o dai Comuni limitrofi. - svela Cadeddu - L’età media del padre di famiglia in difficoltà è di 50 anni». Un’età correlata ad una crisi occupazionale territoriale che sempre più spesso porta a dei licenziamenti dal luogo di lavoro: «Ma ultimamente un nuovo fenomeno si sta facendo largo. - svela il parroco della chiesa di San Pio X Don Giorgio Fois - ovvero quello della richiesta d’aiuto da parte dei ventenni, frutto sì della grave crisi, ma anche di una forma di rassegnazione dilagante e da un basso livello culturale che conduce all’accontentarsi del minimo indispensabile». Tuttavia e per fortuna, la comunità iglesiente si rivela particolarmente solidale: «Per fortuna esistono i pensionati - spiega Don Fois - sono i nostri angeli custodi, persone che per la maggior parte dispone di pochissima liquidità ma che sostengono la povertà aiutando per quanto loro possibile i bisognosi».

L’analisi

Il direttore diocesano della Caritas e studioso del problema da tanti anni, Raffaele Callia si esprime così: «Quello che mi preoccupa è la pietrificazione del fenomeno perché non è tanto il fatto che questi aumenti o diminuisca, quanto che non si riesca a contrastarlo. - spiega - E con i chiaro scuri che stiamo vivendo, legati anche alle politiche sociali (revisione del reddito di cittadinanza e d’inclusione sociale a livello regionale), non si capisce dove si voglia andare a parare. Diminuiscono le tutele dei lavoratori e c’è una precarizzazione anche della stessa condizione esistenziale dei giovani che non riescono a metter su famiglia».

